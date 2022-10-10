「全台最正議員」cosplay間諜家家酒　超美扮相網喊：賴品妤對手出現啦

▲民進黨新竹市議員施乃如。（圖／翻攝臉書，下同）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨新竹市議員施乃如2018年因Youtuber蔡阿嘎舉辦的票選活動，成為「全台最正議員」，如今cosplay日本動漫《間諜家家酒》裡的殺手約兒，再度引起網友討論，還有不少人點名另位喜歡cosplay的民進黨立委賴品妤，「競爭對手出現啦！」

新竹市動漫文化協進會所舉辦的「大成殿動漫祭」，將於22至23日在昌禾生活廣場（中興百貨原址）登場，施乃如為了表達支持，日前特別cosplay成《間諜家家酒》裡的殺手約兒，而同黨議員李妍慧、鄭美娟也都化身成動漫人物力挺。

施乃如在臉書分享當天的照片，笑說自己這次有15年資歷的Coser幫忙梳化，「成功度應該有提升很多吧」。網友看到照片紛紛喊，「好扯喔，一個比一個漂亮」、「仙女下凡」、「是否太正」，也有人表示「我還以為是賴品妤」、「跟賴品妤委員有的拚場喔」。

賴品妤前一陣子才趁著中秋節，與高雄市議員黃捷、苗栗縣議員曾玟學角色扮演「佛傑一家」，照片曝光，當時吸引超過3.2萬網友朝聖按讚。

▲賴品妤、黃捷、曾玟學在同一時間發出《間諜家家酒》cosplay作品，引發網友討論。（圖／翻攝自總一 Souichi Cosplay粉專）