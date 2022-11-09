史上最大個資外洩事件無解　賴品妤轟部會踢皮球

▲民進黨立委賴品妤。（圖／賴品妤國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣戶政系統疑似遭駭客入侵，有網友日前在國外論壇說要賣來自台灣戶政網站的數據，並先釋出約20萬筆個資。民進黨立委賴品妤9日質疑，在事件被揭露的第一時間，她即向各部會追蹤情事，然而卻無任何單一單位能針對事件始末給予答案，遑論是針對應對作為、防範措施提出回應，她要求國科會主委吳政忠應儘速啟動行政院跨部會會議。

賴品妤分析，據內政部、數發部的調查，目前遭販賣的資料有高機率為犯罪集團從歷年來包含泛公家單位、⺠間協會、購物網站等系統拼湊而成，是為資安破口衍生的個資犯罪行為，儘管資料實際露出來源有待檢調持續調查，不過，若將來源鎖定公家單位，撇除戶政系統，其他還有紓困補助、振興獎勵、健保系統、⺠間團體申請網站等等，都是政府應詳盡評估可能漏洞的方向。

賴品妤表示，雖相關事件樣態複雜且牽涉到外國網域網站等因素，但政府應該更積極面對這場史上最大規模的台灣個資外洩事件，各部會目前的態度堪稱「手足無措」、「互踢皮球」。

賴品妤指出，在現今數位時代，可以預判未來相關的個資犯罪行為將越趨加劇，而事件牽涉層面多元，並非單一部會可以獨立處置，應該由行政院組成跨部會的小組研議，應儘速召開行政院資通安全會報，並就相關議題研議應對措施，舉例來說，警政署應提出個資保護宣導、數發部就技術面評估各公家網站資安、明年將成立「資安科研中心」的國科會應就「政府防範層面」、「模擬攻擊情境」進行專案研究，以保護台灣人的資安，並且彌平國安可能的破口。

對此，吳政忠表示認同，並承諾將與身兼資安會報召集人的行政院副院長沈榮津討論，儘速召開會報及跨部會因應小組。