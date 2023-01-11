為南投打拚！蔡培慧登記立委補選　諷讓林明溱「住豪宅享天倫」

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選將於3月4日投票，剛在去年底參選縣長失利的蔡培慧繼續代表民進黨參選，她再度強調自己出身南投，有「專業、骨力（勤勞）、打拚」的特質，出社會後不論在921重建基金會協助重建9年、擔任不分區立委以及行政院中辦執行長期間，服務遍及全南投，鄉親也對地方發展和改變有所期待，亟需一位有能力整合中央及地方資源的政治人物，全心為南投做事。

▲蔡培慧（前排左3）完成登記參選南投縣第二選區立委補選。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下同）

蔡培慧今天上午在立委羅美玲、民進黨黨部主委暨縣議員蔡銘軒、埔里鎮長廖志城、名間鄉長陳翰立以及其他黨籍縣議員陪同下，前往南投縣選委會登記。

至於民進黨台北市議員簡舒培於10日批評，為了卡住位置不讓年輕世代接棒，國民黨吃相一個比一個難看，既得利益者林明溱當完縣長後又選立委，把南投當成家族的政治禁臠，原來「萬年國代」還沒走入歷史；蔡培慧回應，林明溱說要「守住一席（立委）」，是要為南投、還是為其家族或有其他想法，大家都心知肚明，反諷他先前曾說要退休享受天倫樂，「就好好住在（南投市）文化路的豪宅，為地方打打拚交給蔡培慧」。

蔡銘軒也表示，蔡培慧從第9屆立委任內就為南投爭取相當多的建設，絕對是立法委員不二人選，而國民黨推翻黨內民調結果，硬是讓未參加民調、甫卸任、爭議不斷的前縣長林明溱代表參選，充分展現國民黨大開民主倒車、為家族政治及個人之私的選舉歪風。

羅美玲肯定蔡培慧不論是成功爭取國立中興大學到南投設分校、積極促成綠科技、創新事業來中興新村及工業區發展，都已有亮眼成績，呼籲第二選區選民支持她，為南投爭取更多的建設；廖志城表示，蔡培慧是偏鄉長大的南投子弟，擔任立委期間制定《偏鄉地區學校教育發展條例》，為南投教育環境、專業師資及學校建設爭取許多專案補助，也為偏鄉長輩爭取長照交通專車、專業醫療人力及資源，兼具專業問政及在地連結，正是南投所需要的立委。