林明溱完成立委補選登記　回應簡舒培批評「要罵就讓她罵」

記者高堂堯／南投報導

2022年9合1地方公職大選「延長賽」南投縣第二選區立委補選，將於3月4日舉辦，剛卸任縣長的林明溱接受國民黨徵召回鍋參選，並在今天完成登記；林明溱表示過去擔任立委時，為南投向中央爭取約209億元經費，這次如能順利當選，一定爭取更多經費，建設南投。

▲卸任南投縣長的林明溱（中）完成立委補選登記，承諾繼續爭經費建設南投。（圖／林明溱競選團隊提供，下同）

林明溱今天由國民黨主席朱立倫、縣長許淑華、南投縣議長何勝豐及立委馬文君等人陪同，完成立委補選登記；林明溱表示，內心既緊張、覺得有壓力，但又感到高興，百感交集，雖然對參加公職人員選舉並不陌生，但他認為「（立委補選）這一戰，一定要守住南投」，才能繼續為南投建設努力。

林明溱說，過去二屆立委任內除為南投爭取超過200億元建設經費，在立院交通委員會時也爭取建設國道3號南投交流道、南雲交流道，和國6舊正交流道新增匝道，以及ETC上國道前20公里免費措施；他強調這些構想都源於其子林儒彬擔任其立委辦公室主任時的建議，並向當時交通部長毛治國反映、爭取，多年來很高興看到民眾都能享有相關的便利與優惠服務。

林明溱承諾，這次立委補選若成功當選，一定會盡力繼續向中央爭取經費提供南投縣政府，並和許淑華合作好好建設南投；至於民進黨台北市議員簡舒培於10日批評，為了卡住位置不讓年輕世代接棒，國民黨吃相一個比一個難看，既得利益者林明溱當完縣長後又選立委，把南投當成家族的政治禁臠，原來「萬年國代」還沒走入歷史，林明溱則回應「要罵就讓她罵」，強調現在自己要好好耕耘，不予理會，「因為南投縣民是有智慧的。」

朱立倫說，林明溱最了解南投的需求、最有經驗和貢獻，也是於立委職務立即可以上手、全力配合許淑華施政的人選，國民黨徵召他的目的，就是讓南投縣民能有最好的選擇，他也對林明溱深具信心；許淑華說，這次立委補選相當重要，希望能沿續林明溱、許淑華、馬文君「鐵三角」，一起為南投的未來而努力。