寒假不挨餓　新北2742個超商餐飲店「突遭變故學生可取餐」

▲莊敬高職師生拍攝「幸福選擇題，救急沒問題」宣導影片。（圖／新北市教育局）

記者楊惠琪／台北報導

寒假將至，新北市教育局為確保學生在寒假期間，若因家庭遭逢變故或急難事由，無法正常用餐，結合統一、全家、萊爾富及來來（OK）便利超商，以及八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯等餐飲業者，設置2742個據點，提供弱勢學生免費取餐，並拍攝宣傳影片，呼籲各校加強宣導。

新北教育局表示，新北市自102年起提供「幸福保衛站」服務，已邁入第10年，除了與超商合作外，近年更陸續與八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯餐飲名店合作，公私協力推動「好日子愛心大平台供餐計畫」。

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新北教育局長張明文說明，為及時協助遇急難學生，領餐時僅需填寫個人基本資料，不須進行身分查證，由超商及合作店家供餐及通報，再由市府跨機關進行關懷及協助。

張明文表示，為讓孩子更加瞭解幸福保衛站的取餐項目，特別委託莊敬高職師生拍攝「幸福選擇題，救急沒問題」影片教材，推出國小低年級及中高年級2個版本，由全市教師於寒假前宣導，除讓孩子知道求助管道外也瞭解取餐項目，確保所有學生在寒假期間都能溫飽及健康。

新北教育局指出，寒假期間也針對弱勢學生到校參加課輔或活動，提供幸福晨飽早餐補助，及學校有供應午餐者的午餐補助；另就讀新北公立國中小低收入戶學生未到校期間，提供全家、OK及萊爾富三大超商午餐券，請洽學生就讀學校領取。