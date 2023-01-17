立委質詢初登板！王鴻薇忘開麥克風　過程平淡無火花

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新科立委王鴻薇16日在立法院正式就職，被支持者封為「藍營女戰神」的她今（17日）就迎來質詢初登板，王鴻薇已進入財政委員會，並出席今日全民共享特別條例併案審查，但質詢過程幾乎是一問一答、過程平和，未若外界預期火花四射，王鴻薇受訪時則表示，跟在議會的時候差不多，只是有點陌生，質詢算是正常發揮、沒有好壞。

王鴻薇17日迎來立院首次質詢，她表示，這份特別條例的由來是自己12月提出還稅於民，雖然行政部門都不願承認，說這是全民共享，從2017年以來，幾乎年年都是稅收超徵。代理財政部長阮清華表示，去年跟前年實徵數是比預徵數多，但109年其實是短徵的，在這之前是多一點點而已。

王鴻薇質疑，這幾年累計稅收超徵超過一兆，這些超徵數字有多少是拿來還債？阮清華表示，107年到去年實質還債超過5727億，另外還有少舉債4600多億。

王鴻薇表示，超徵稅收不要濫用、亂花，應該還給納稅人，如果沒有還給納稅人應該還債，應該對超徵稅收建立制度，特別條例中卻未規劃。阮清華指出，全部放在國庫裡，只有大院通過預算才能支用。國發會主委龔明鑫則表示，今年狀況比較特別，建立制度是財政部權責。

王鴻薇批評，這次特別條例完全花錢、撒幣、消化預算，卻沒有處理還債的部分，非常可惜，這部分行政部門是失職的。

王鴻薇也提出，特別條例中一部分是要穩定物價，通過後，可以承諾不會調漲電價？經濟部長王美花表示，審議委員會會審議，現在的挹注跟未來的電價是兩回事，去年台電虧損、今年國際能源也不是那麼樂觀，穩定物價還包含能源、關稅等。