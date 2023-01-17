管碧玲要求228發現金　唐鳳允諾完成發放系統建置

▲立院17日併案審查全民共享特別條例。（圖／記者劉維榛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院17日併案審查全民共享特別條例，對於現金發放時程，民進黨立委管碧玲要求行政部門採最速模式，包含朝野協商免除冷凍期、行政院在2月9號前就送出預算案、數位發展部同步進行發放整備工作，只要滿足這幾個條件，2月28日確實有機會發現金。

管碧玲指出，只要滿足幾個條件，今明兩天送出委員會，19號條例三讀，免除一個月協商冷凍期，預算送進來後儘速審議，反對黨也願意免除冷凍期，並同步進行發放準備，就有將近1個月時間準備，2月28日確實有機會發現金。

管碧玲表示，今天看到報告，行政單位對計畫都有譜了，如果認真努力整合，2號行政院會通過、3日送給立院審議，此時數位發展部同步進行整備工作、經過26個工作天，2月28日普發現金是做得到的。國發會主委龔明鑫表示，時程上來講，不管是9號還是16號通過，都希望在2月底發放。

管碧玲表示，不管是2號、9號還是16號送到立法院，唐鳳能夠承諾2月底前完成準備工作？2月28日準時現金發放？唐鳳也當場允諾可以。

管碧玲指出，剩下問題就是要給立法院多少時間，16號送給立法院審議非常不禮貌，一定要想盡辦法在9號通過，萬一反對黨有不同意見時可以協商，也給立院對條例有充分、深入的審查，朝這個目標去做懂不懂？好不好？

管碧玲表示，看過去例子有多少次特別預算，前瞻預算多麽龐大，6天就可以送進立院，紓困預算3天就可以，軍購預算甚至只要2天，難道這次預算會比較複雜嗎？跟過去三次特別預算準備期間來看，時間上是來得及的。

管碧玲喊話，希望各政黨把人民放中間，別再談一個月冷凍期，19號就通過特別條例。