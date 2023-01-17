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邱毅曝賴清德接黨主席第一道難題　稱「三大寇」只有「她」是孤鳥

▲▼邱毅稱民進黨現在的「三大寇」為王世堅、高嘉瑜、何志偉。（合成圖／記者陳家祥、屠惠剛、陳家豪攝）

▲邱毅稱民進黨現在的「三大寇」為王世堅、高嘉瑜、何志偉。（合成圖／記者陳家祥、屠惠剛、陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

副總統賴清德即將接任民進黨主席，對此，前立委邱毅17日就在臉書指出賴清德上任會碰到的第一道難題，就是媒體名嘴和網軍側翼逼著賴清德用黨紀處理「三大寇」，而三大寇就是議員王世堅和立委何志偉、高嘉瑜，但其中只有高嘉瑜是「孤鳥一枚」。

邱毅指出，賴清德上任第一道題是，媒體名嘴和網軍側翼逼著賴清德用黨紀處理「三大寇」，而三大寇就是王世堅、何志偉、高嘉瑜，黨紀處理包括開除、停權、警告等三個層次。他提到，很有趣的是，名嘴和側翼攻擊火力主要集中在高嘉瑜，這正顯示民進黨內「柿子揀軟的吃，欺軟怕硬」的醬缸文化。

邱毅舉例，王世堅在民進黨內很資深，輩分夠，基層實力也雄厚，再加上自身經營建設公司，是民進黨長期的大金主，在民進黨裡有財有勢就是大爺，名嘴側翼自然惹不起，也不敢惹王世堅；至於何志偉的部分，何志偉很年輕，黨內資歷很淺，但何志偉是陽信財團的少主，陽信銀行在兩岸都吃得開，台灣不必説了，在上海成立金融租賃公司時，也是冠蓋雲集，大人物簇擁現場，陽信財務實力雄厚，不僅是民進黨大金主，基層紮根也深，何志偉既有錢又有勢，那些名嘴幫閒最多嘮叨兩句，真是不敢碰大少爺的。

邱毅提到，只有高嘉瑜倒是「孤鳥一枚」，雖然有些人氣，選上立委，但畢竟無錢無勢無派系。他直言，台獨名嘴側翼欺軟怕硬，不敢真動王世堅、何志偉，自然把怒氣全發洩到高嘉瑜身上。他還指出，2019年初，總統蔡英文和賴清德拼初選時，民進黨內「西瓜靠大邊」，都倒向蔡英文，無人敢靠近賴清德，只有高嘉瑜公開力挺賴清德，有了這個新仇舊恨，高嘉瑜成為眾矢之的，是很容易了解的。

邱毅認為，其實台獨名嘴側翼就是在給賴清德下馬威、出難題，順便替蔡英文出出氣，警告賴清德別想奪權，高嘉瑜只是他們挑出來借力打力的稻草人而已，他表示，「看來，民進黨即使已瀕臨崩潰，蔡英文和賴清德還在激烈惡鬥。」

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關鍵字：

民進黨邱毅王世堅高嘉瑜何志偉賴清德

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