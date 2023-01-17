蔡英文接見美國參議員楊恩　「期待台美儘速洽簽避免雙重課稅協定」

▲總統蔡英文接見美國聯邦參議員楊恩（Todd Young, R-IN）訪問團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文17日上午接見「美國聯邦參議員楊恩（Todd Young, R-IN）訪問團」時表示，楊恩是台灣在美國國會的堅強後盾，長期支持臺灣的國際參與，也深化台美經貿關係，並期待在楊恩的支持下，台美能儘速洽簽「避免雙重課稅協定」（ADTA），為雙方產業和人才交流創造更多利基。

蔡英文致詞時表示，美國新一屆國會剛開議，非常歡迎楊恩在此時專程率團來訪，展現對台灣堅定的友誼。她說，現在正是台灣迎接新春的時節，她很高興能夠接待各位美國好朋友。

蔡英文指出，楊恩是台灣在美國國會的堅強後盾，長期支持台灣的國際參與，也深化台美經貿關係，楊恩所代表的印第安納州，跟台灣也有很深的淵源，不只是台灣和美國締結的第一個姊妹州，近來雙方在半導體領域也建立了教育和研發合作，相信將持續強化夥伴關係。

蔡英文表示，面對威權主義擴張，以及後疫情時代的經濟挑戰，希望台灣持續發揮半導體產業的能量，跟理念相近夥伴，一起建構「民主晶片」的永續產業鏈，這也有助於台美及全球經濟持續繁榮發展。

蔡英文提到，楊恩是美國《晶片與科學法》立法的重要推手，展現出對美國半導體發展的遠見，也為台美在相關領域開創更多合作空間。她說，期待在楊恩的支持下，台灣與美國能儘速簽署「避免雙重課稅協定」，為雙方產業和人才交流創造更多利基。

蔡英文指出，楊恩很關注數位貿易及數位轉型議題，就在這幾天，「台美21世紀貿易倡議」舉行了新一回合談判，相信台灣與美國能夠在這個機制下，持續推動在數位貿易等領域的合作，建立更全面的經貿夥伴關係。

蔡英文說，她要藉這個機會特別感謝美國政府和國會，長期對台灣安全的關注和重視，也期待跟楊恩針對台美國防安全、經濟安全領域的合作，深入交換意見。

楊恩致詞時則說，台灣有蓬勃發展的民主，與海峽對岸的威權政權形成非常鮮明的對比，此次訪團來台有幾個原因，最重要的是要重申美國國會包括共和黨及民主黨，都有共識要持續支持、擴展、強化及深化台美關係。

楊恩提到，《晶片與科學法》（Chips and Science Act）這項重要的法案，主要是由共和黨提出，這將加深台美兩國關係，並強化在科技、商業等部分的交流，訪團來到台灣希望可以學習、了解如何達成這項目標。

他說，透過生產更多晶片來僱用更多人，與創造更多機會，讓臺灣、美國及其他國家有更多連結，創造更多利益。

楊恩指出，他是來自印第安納州的美國參議員，對於印第安納州在台美之間有這麼多深層的連結，他感到非常驕傲。他表示，印第安納州首府－印地安納波里斯市與臺北有長久的姐妹市關係，印第安納州和臺灣也簽訂了姊妹州協議。

楊恩表示，台灣和美國之間有許多共享價值及利益，在商業層面也顯而易見，印第安納州近期與聯發科有非常深入的合作，這對於兩國人民都有非常大的助益，台灣許多世界級半導體公司與普渡大學之間的關係也是如此，普渡大學現在也提供半導體研發、設計及製造相關的學位讓學生就讀。

楊恩表示，美國有蓬勃發展的民主，代表人民間也有意見分歧的時候，但不論是共和黨或民主黨，都非常一致、團結，希望可以在未來強化台美關係的重要性，同時也要求中國共產黨必須負起責任。

▼總統蔡英文接見美國聯邦參議員楊恩（Todd Young, R-IN）訪問團。（圖／總統府提供）

