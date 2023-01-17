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以為父親早過世「辣媽靠3線索找到人」　父女失散31年終相認

紐西蘭一名媽媽以為父親早就過世，沒想到意外找到人。（圖／翻攝自Sharnee Butler IG）

▲ 紐西蘭一名媽媽以為父親早就過世，沒想到意外找到人。（圖／翻攝自Sharnee Butler IG）

文／CTWANT

紐西蘭基督城一名31歲辣媽莎妮（Sharnee Butler），小時候一直以為父親已經過世，但愈長大愈懷疑，父親可能還活著，但所知道的資訊有限，僅能透過名字、地區以及習慣來尋找，沒想到真的找到，父女倆失散多年即將重逢，讓人超感動。

根據《每日郵報》報導，莎妮打從出生以來，就以為父親不在人世間，直到她長大後，才發覺事有蹊蹺，「我有很多問題，但從來找不到答案」，她懷疑父親可能還活著，花了好幾年的時間，在網路論壇和電視節目尋人，但都沒有成功，不過她仍不想放棄。唯一知道的，只知道父親叫諾爾（Noel）來自英國，是一名運動狂，其他一無所知，結果她順利在臉書上找到一個符合該描述的男子，並勇敢私訊對方。

以為父親早過世「辣媽靠3線索找到人」　父女失散31年終相認

▲ 莎妮透過線索在臉書尋人。（圖／翻攝自Sharnee Butler IG）

莎妮沒有立刻開門見山，而是和對方聊了一下，得知諾爾在90年代初期曾在基督城生活過一段時間，接著她大膽詢問：「這聽起來很奇怪而且很私人，但我必須問，當你住在那邊時，有和女人上床嗎？」解釋是因為他符合自己父親的特質，才會這樣問，接著更透露，母親一生中對父親的描述都沒變，「他回到英國看足球比賽，但之後再也沒有消息」。

以為父親早過世「辣媽靠3線索找到人」　父女失散31年終相認

▲ 莎妮詢問後，確認男子就是失散多年的父親。（圖／翻攝自sharnee.xo TikTok）

諾爾聽了種種線索，描述都和自己的經歷如出一轍，覺得十分不可思議，「我沒有把這些事寫出來」，在確認莎妮的母親名字後，更加肯定和他聊天的人，正是他的親生女兒，但也不禁猶豫：「妳覺得我可以做妳爸爸嗎？」只見莎妮激動回應：「這一切真的太瘋狂了！我等待這一刻已經很久了」。

報導指出，莎妮即將會見失散多年的父親，同時也會驗DNA，好確定是否有血緣關係，「我有孩子，可能是他的孫子；他也有其他孩子，可能是我的兄弟姊妹」。

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