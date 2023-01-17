男友「身上有吻痕」！手機突跳1訊息…妹子崩潰：他上了我哥

▲男友爽吃「兄妹丼」。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

根據統計，出軌對象通常是身邊親近的人，因為朝夕相處，擦出愛的火花。一名女網友淚訴，某次發現男友和哥哥一起進入公寓後，隔天身上有吻痕，不過當時沒把它當一回事，直到偶然用哥哥手機處理事情，男友傳的一則訊息，讓她瞬間崩潰。

原PO在Dcard以「男友上了我哥」為題發文，表示和男友交往後，便介紹男友給哥哥認識，3人很常一起出去玩、吃飯，因為哥哥只有她一個妹妹，因此對她非常疼愛，連男友也是經過嚴格審核；怎料到，某次要去送東西給哥哥，發現哥哥和男友一起進去公寓，沒多久男友就打來說「今晚要去爸媽家，不回家」。

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原PO透露，結果隔天她發現，男友身上竟有吻痕，「但真的無法想像他跟我哥，所以當時沒有特別注意。」直到某次用哥哥手機處理事情的時候，男友的訊息突然跳出「今晚很期待你的表現喔」，讓她相當崩潰，至今仍難以置信。原PO說，「我該不該坦承呀？還是就默默離開。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「畢竟男友是經過他嚴格審核的」、「兄妹丼」、「建議去講開，即便哥哥是家人，也不能就此原諒」、「只有我覺得很恐怖嗎」；不過也有人認為，會不會是約打電動，身上的痕跡另有其人。

不過也有不少網友質疑是創作文，「認真沒創嗎 沒圖沒真相」、「⋯不是創的話我的三觀又裂了」、「什麼創作文都有 笑死」、「又在唬爛」、「天啊 我也不可置信 現在什麼劇情都有欸⋯」

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