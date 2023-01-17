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前女友生理期！他匿名送熱飲　月老超商店員「1暖舉」助復合

原PO表示，全家店員神助攻幫他挽回前女友。（圖／報系資料照）

▲原PO表示，全家店員神助攻幫他挽回前女友。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

神助攻！近日一位網友說，他跟前女友分手半年了，但偶爾還是會打聽她的現況，上週他看限動猜到女友生理期，就匿名訂了熱飲跟暖暖包等，用全家的外送自取送過去，沒想到店員還幫他寫了貼心小紙條，前女友看了很感動，2人在當晚就復合。

原PO近日在論壇《Dcard》發文說，「前陣子跟女友分手，少說也快半年了，當時都不太成熟，兩個人的脾性都滿固執，彼此鬧得很僵持不下，最後以分手收場。」但他偶爾還是會靠共同朋友打聽現況，儘管還有感情，卻拉不下臉找對方，只能開小帳偷看她的限動。

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原PO表示，「上周看到她發限時說身體不舒服還要上班，掐指一算她的生理期也差不多到了，過往她經痛都痛到會床上打滾的那種，平時也愛逞強不太會照顧自己，想說遠遠的關心一下她好了。」他用全家訂了一些熱飲和零食等，還加點了一碗粥，「當時在訂單備註我寫了：前女友生理期希望她可以舒服點。」

前女友生理期他匿名送熱飲　月老超商店員「一舉動」助復合

▲原PO送前女友熱飲跟暖暖包。（圖／翻攝《Dcard》）

不料，店員還幫他寫了小紙條，「妳前男友想說妳月經來幫妳叫的。」原PO笑說，「沒想到店員這個神助攻舉動，會成為我們復合的動機。」從照片中可見，前女友問他，晚上的全家是他叫的嗎？

原PO表示，「我們坦承了這半年來其實都想找對方，但又不想因為彼此的固執，又去打擾對方的平靜，2個人心裡還很愛卻一直沒有說。」原PO透露，他們當晚就復合了，他原本想匿名送，卻出現這樣的轉機，「前幾天才被老媽調侃說今年過年沒有女友可以帶回來了，打算給媽媽一個驚喜，也算圓滿過個好年了吧，感謝暖心的店員也慶幸自己有踏出這一步。」

貼文一出，網友紛紛留言「這店員必須出來承受誇獎攻擊」、「把店員帶回家看媽媽了」、「話說如果沒那張紙條，收到不知道是誰點的餐不會覺得很怪嗎」、「這個神助攻根本是月老化身」、「真的匿名送的我應該不敢吃，老實說寫前男友我也不太敢吃，好險你們還有感情，不然應該會很慘烈」。

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