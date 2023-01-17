深夜突跳2通知！他點開驚見「女主管色色照」嚇壞：怎麼面對她

▲原PO深夜收到女上司的訊息，點開秒讀竟讓他超驚恐。（示意圖／擷取自unsplash）

圖文／CTWANT

現今網路發達，不少人常常會在休假或下班期間，收到來自主管交付的工作事項，就有一名來自香港的男網友分享，日前凌晨看到女上司傳來的訊息，怎料開啟後他卻秒後悔，崩潰直呼「我該怎麼面對她！」

該名男網友在「Dcard」表示，自己是個「奴性極重」的打工仔，近日淩晨1點左右他正在使用電腦看影片，突然女上司傳了張照片給他，深怕對方有工作上的急事要告知，於是他秒已讀，「點開一看，是2張沒穿衣服的自拍照，我看見後立刻關掉whatsapp web offline，假裝沒看到。」

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原PO指出，約莫過了半小時後，他再度開啟對話視窗時，發現女上司已經將自己的裸照刪除，但他仍驚恐到不知所措，「我上班要怎麼面對她？好尷尬。」

貼文曝光後，有網友建議原PO裝做不知情，「假裝沒看到啊，還可以怎麼辦」、「只要你不尷尬，尷尬的就是她，裝作沒事就好」，不過也有人打趣表示，「會不會見你沒反應所以才刪掉照片」、「你一定長得很帥，連上司都想吃掉你」、「真心想知道女上司漂不漂亮。」

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