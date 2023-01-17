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當兵男友放假！睡到一半「突大吼4字」妹子嚇醒　釣出一票苦主

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友大吼4字，把原PO嚇醒。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

睡覺會說夢話嗎？一名女網友發文分享，日前她和當兵的男友一起睡覺，怎料凌晨5時許，對方竟突然大吼4字，把她嚇醒，大家的另一半也有類似的情況嗎？貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

女網友在Dcard上，以「男友暴吼」為題發文，提到她日前和當兵放假的男友一起睡覺，不料凌晨5時許，她都還在睡夢中，對方就突然大吼「要報平安」。由於兩人是抱著一起睡，男友嘴巴就在她耳朵旁，所以這4字就嚇得她沒辦法再入睡。

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原PO表示，她一直覺得講夢話都是很小聲的，結果男友不知道是不是因為壓力太大，竟然大吼。與此同時，她也好奇大家的另一半會不會睡到一半突然講夢話？

▲小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO好奇，大家的另一半也會說夢話嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，底下網友分享，「我男友說我某天睡著時說了一句夢話：過來，小正太」、「曾經聽過同梯A說夢話在大叫同梯B的學號，然後同梯B答有，接著一陣靜默」、「我老公睡覺超會講夢話，我印象最深刻是，有次半夜我在偷吃他的零食，我老公突然大喊『X腰，你還吃得下，你是豬喔』」。

還有些網友回應，「壓力太大，可憐，當兵就是這樣」、「有可能壓力太大，慘啊，先分開睡吧」、「當初在義務役服役中，也曾夢中夢到出拳打長官，結果打到前女友也有打到牆壁過」、「當兵能當成這樣大概被電很慘吧」。

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關鍵字：

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