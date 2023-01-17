年終3個月！6位前輩「有5人要離職」　原因讓菜鳥超毛：該逃？

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友月初進到一間小公司，試用期領基本薪資，3個月後會調高；不過最近她得知，公司年終發2-3個月，但辦公室裡6位前輩「竟有5人要走」，而背後原因也讓她動搖。網友們看完風向一面倒，紛紛勸她快逃。

網友在Dcard發文提到，一月剛到一間公司報到，有辦公室跟工廠兩個部門，「我是辦公室的，薪水是基本工資，3個月試用期過後，會再調高一點。」

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然而，她近幾天發現，辦公室才6位前輩，竟有5人確定要離職，「其中也包括面試我進來的主管，她年資10年，至於另位4位，5年到10年不等。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在某場會議中，老闆提到，過去幾年業績好時，全公司都可領到4-5個月年終，但去年業績跟獲利都減少40%，這次可能降到2-3個月。她聽完不禁直言，「2-3個月對我來說是不差，但會這樣講，不知是不是要安住我們新人。」

後來，原PO在茶水間聽到，幾位前輩抱怨老闆的所作所為，「就我聽來，年終根本不是她們要離職的原因跟考量，是老闆變得很糟、難溝通，才讓她們上班覺得很折磨，所以要離職。」

這讓她陷入苦惱，「我才來7天，還沒進去過老闆的辦公室，跟他直接相處，也並不清楚狀況，但我感覺很害怕，他是不是有什麼大問題，才讓這些前輩6個跑5個，而且那個唯一沒離職的老屁股，感覺就是最雞X的一個。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO直言，家人要她再做一陣子、觀察看看，「可這樣我就無法在年後去面試，畢竟年後是轉職潮，工作機會多，我是不是先跑再說？」

對此，網友們紛紛回應，「邊走邊看吧，會一口氣走一群，通常都有可怕的原因」、「感覺公司不妙，可先觀察並開始騎驢找馬」、「覺得可以開始邊找工作了，一次走一群真的很可怕，尤其如果沒找到人交接他們的工作進度，很有可能全部落到妳身上」、「一次一群真的是不妙！他們原本的工作就會落到妳身上，到時挨罵的也是妳」。

事後，原PO再度現身，表示「謝謝大家，沒想到大家這麼踴躍給意見。初入社會的我，好不容易找到工作，原本我真的很搖擺不定，但看完大家意見後，我決定再找找其他的工作。」