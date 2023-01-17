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哪位YouTuber「接業配卻不會反感？」　網友推爆2人：還讓人想看完

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲很多YouTuber有接業配。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有很多YouTuber都會接業配，並置入在影片中，近日一名網友發文拋問，大家覺得哪位YouTuber雖然常接業配，但卻不會讓人反感呢？貼文曝光後，HOOK和好味小姐都被頻頻點名。

這名網友在Dcard上，以「有業配但不會反感的YouTuber推薦」為題發文，提到現在有越來越多YouTuber會接業配，看久了會膩，也會覺得是為了賣而賣。因此，他就好奇有沒有哪位YouTuber不太業配，或是業配得很用心、有創意，甘願從頭看到尾？

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▲HOOK。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）

▲HOOK。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）

貼文曝光後，底下一票網友狂推HOOK，「HOOK，覺得她的業配都很有趣、很認真，業配文也寫得很生動！會讓人想看完那種」、「HOOK很多業配文都有故事，有夠長、有夠好笑，記得還有廠商嫌她寫太長」、「HOOK真的不錯，會讓人想看完的那種」、「每次業配文雖然很長，但還是會乖乖看完，她真的超會寫的」。

除了HOOK之外，也有不少網友推薦「好味小姐腦波弱」，「論業配的誠意和創意真的不能不提好味小姐腦波弱啊」、「投好味十票～真心佩服阿斷的企劃頭腦」、「好味一家超誠意業配！推爆」、「阿斷根本企劃鬼腦，超愛」、「好味首推，用心程度太高」、「推爆好味，沒看過這麼好看的業配」、「好味的業配我是看得很開心，但我就不知道廠商開不開心」、「好味小姐的豬腳還有臭豆腐那集吧，我無聊就會點開」。

▲▼好味小姐,脆脆,阿斷。（圖／翻攝自YT 好味小姐腦波弱）

▲不少網友推薦好味小姐腦波弱。（圖／翻攝自YouTube／好味小姐腦波弱）

還有網友分享，「HowHow全部都是業配，但有料、很好笑」、「還有阿翰，短劇結合業配很有創意」、「反正我很閒這部（指大業配時代）很讚，魏德聖導演為了獲得電影募資被業配成這樣子，高級反諷很有趣 」、「喬瑟夫根本業配之王」。

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