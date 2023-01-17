　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸去年GDP成長未達標　統計局長：今年經濟一定好轉！

▲▼人民幣及匯率。（圖／CFP）

▲大陸經濟受疫情及封控衝擊，表現不如預期。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸去年GDP僅成長3%，未能達到先前設定的5.5%目標，顯示經濟較原先預期的情況差。不過，大陸國家統計局局長康義17日強調，2023年中國經濟一定會整體好轉，疫情防控、復工復產的狀態，像北京，現在出行交通擁堵已經出現，國內航班已經恢復到2019年的八成以上，「生活秩序恢復，都將給2023年的經濟增長創造更好的條件。」

康義在記者會上表示，儘管外部環境複雜嚴峻，世界經濟陷入滯漲風險上升，國內經濟恢復基礎尚不牢固，但是中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好基本面沒有改變，資源要素條件也可以支撐。

康義提到，隨著疫情防控轉入新階段，各項政策不斷落實落細，生產生活秩序有望加快恢復，經濟增長內生動力將不斷積聚增強，「2023年中國經濟目標是會整體好轉的。」

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

康義認為，2023年中國有5項優勢，分別為長期積累的物質基礎雄厚、超大規模國內市場優勢明顯、新動能支撐作用進一步增強、堅持深化改革開放紅利持續釋放，以及宏觀調控經驗豐富。

康義強調，中國有14多億人口，新型工業化和城鎮化還在持續推進，有世界上最具潛力的超大規模市場，這是推動經濟復甦好轉的強大引擎，「特別是當前物價總體處在穩定的、可控的狀態，為我們多方面儲備使用相關宏觀調控政策工具留有比較好的空間。」

康義還說，2023年中國經濟一定會整體好轉，疫情防控、復工復產的狀態，像北京，現在出行交通擁堵已經出現，國內航班已經恢復到2019年的八成以上，「生活秩序恢復，都將給2023年的經濟增長創造更好的條件。」

ET快訊
快訊／拖板車輾過！　單車男「多處骨折身亡」
小S神預言「他消失演藝圈10年」　男星當面揭真相：欠我一句道
「從四星套房到地下牢房」　金馬影人今在埃及當庭釋放
爆乳女師才被罰！　無罩逛台北年貨大街
威廉認婚後有1坎過不去！　卓君澤爸耿耿於懷：不會把女兒交給他
快訊／24歲女騎士倒路中　大貨車輾過臟器外露慘死
快訊／江小漁酸菜魚道歉了！　願5倍賠償
外國人也能領6000元！　國發會曝原因
快訊／今年首起！　高雄輕軌又被撞了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

宋楚瑜：秉持「兩岸一家親」持續推動兩岸對話交流

示警兩岸離戰爭越來越近　蘇起：蔡英文稱「互不隸屬」是關鍵障礙

服務生把清潔劑當「柳橙汁」…7顧客集體送醫搶救！餐廳解釋傻眼

老人醫院「搬大石」隨機攻擊！女病患「頭爆鮮血」滾落床沒了反應

陸去年GDP成長未達標　統計局長：今年經濟一定好轉！

2026年兩岸＋美日死傷慘烈　張競吐槽美推演單位：有預言水晶球？

香港特首：最晚明年完成「基本法23條」立法

大陸開國境不到10天　移管局：出入境流量將恢復至疫情前水平

「小馬雲」近況超淒慘！被家人安排當街攔車討錢　路人直擊拍下

陸特斯拉降價太有感　有門市「訂單暴增500%」

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

宋楚瑜：秉持「兩岸一家親」持續推動兩岸對話交流

示警兩岸離戰爭越來越近　蘇起：蔡英文稱「互不隸屬」是關鍵障礙

服務生把清潔劑當「柳橙汁」…7顧客集體送醫搶救！餐廳解釋傻眼

老人醫院「搬大石」隨機攻擊！女病患「頭爆鮮血」滾落床沒了反應

陸去年GDP成長未達標　統計局長：今年經濟一定好轉！

2026年兩岸＋美日死傷慘烈　張競吐槽美推演單位：有預言水晶球？

香港特首：最晚明年完成「基本法23條」立法

大陸開國境不到10天　移管局：出入境流量將恢復至疫情前水平

「小馬雲」近況超淒慘！被家人安排當街攔車討錢　路人直擊拍下

陸特斯拉降價太有感　有門市「訂單暴增500%」

快訊／6產險累計遭重罰1080元！　防疫險風險控管失靈

遭爆出賣情治人員健保個資　葉逢明發聲明喊冤「從未做過犯法的事」

雙胞胎失散39年才見面　人生「神複製」同名同習慣連老婆都撞名

24小時狂轟70餘枚火箭彈！傳俄軍「最終推進」　最快恐在下月發生

南警破獲「黑吃黑竊案」！超商店員放大批偽鈔　Call友來偷還報案

天氣冷幫牠穿暖　起床見汪「衣掛屁股」滿臉鄙視：快幫我脫剩下的

(G)I-DLE回韓機場「舒華失蹤了」　小娟曬最愛的台灣手搖飲料網超驚喜

愛馬仕盤裝甜點！超奢靡海景咖啡店在高雄鼓山　落地窗賞景不限時

過年就是要染燙髮！完美造型想持久，關鍵是「水溫」跟後續養護

屏東市公勤街瓶頸道路開闢完成　即起開放通車…免去繞路不便

萌貓超重被請下頭等艙　打滾耍賴不願面對現實

大陸熱門新聞

9秒淫片外流　女網紅回應了

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

小馬雲近況超淒慘！被家人安排當街攔車討錢

嫩妹網購仙女棒收到鐵絲！賣家P圖成品超傻眼

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

台積電被列中國500強企業第一　台灣63家企業入榜

慎入！「長輩的冰箱」衝擊畫面曝　密麻活蛆狂蠕動

火鍋店上豹紋章魚他問卦能吃嗎？竟是劇毒生物

女帶5孩嫁重逢初戀　前夫竟鬧上門

網美高鐵脫衣幾乎全裸　巨乳美臀全露出

抖音240萬追蹤！　「吃土少女」9秒淫片瘋傳

副市長啪啪啪正妹女官員　下場慘了

正妹女官員副市長「啪啪啪」　火辣內幕曝

陸特斯拉降價太有感　有門市訂單暴增500%

更多熱門

相關新聞

陸2022年GDP成長3%　未能達成5.5%目標

陸2022年GDP成長3%　未能達成5.5%目標

中國大陸國家統計局17日介紹2022年國民經濟運行情況，其中，全年國內生產總值（GDP）為121兆207億元人民幣，比去年成長3.0%，未能達成去年初所設定的5.5%目標。

陸31省市公布2023年GDP增速目標 海南約9.5％...天津4％創5年新低

陸31省市公布2023年GDP增速目標 海南約9.5％...天津4％創5年新低

陸多省GDP未達標　海南今年要拚9.5%成長

陸多省GDP未達標　海南今年要拚9.5%成長

上海市長龔正：預計今年上海GDP增速5.5%

上海市長龔正：預計今年上海GDP增速5.5%

中國防疫政策大轉彎將帶來驚奇？

中國防疫政策大轉彎將帶來驚奇？

關鍵字：

GDP兩會經濟成長增長目標

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

9秒淫片外流　女網紅回應了

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

諾羅警報！腹瀉群聚爆64起　醫示警病毒3恐怖特性

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

領完年終！回公司又見「快撐爆的紅包」

他見特殊食材拍照詢問　竟是劇毒藍環章魚

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面