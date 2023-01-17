陸去年GDP成長未達標　統計局長：今年經濟一定好轉！

▲大陸經濟受疫情及封控衝擊，表現不如預期。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸去年GDP僅成長3%，未能達到先前設定的5.5%目標，顯示經濟較原先預期的情況差。不過，大陸國家統計局局長康義17日強調，2023年中國經濟一定會整體好轉，疫情防控、復工復產的狀態，像北京，現在出行交通擁堵已經出現，國內航班已經恢復到2019年的八成以上，「生活秩序恢復，都將給2023年的經濟增長創造更好的條件。」

康義在記者會上表示，儘管外部環境複雜嚴峻，世界經濟陷入滯漲風險上升，國內經濟恢復基礎尚不牢固，但是中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好基本面沒有改變，資源要素條件也可以支撐。

康義提到，隨著疫情防控轉入新階段，各項政策不斷落實落細，生產生活秩序有望加快恢復，經濟增長內生動力將不斷積聚增強，「2023年中國經濟目標是會整體好轉的。」

康義認為，2023年中國有5項優勢，分別為長期積累的物質基礎雄厚、超大規模國內市場優勢明顯、新動能支撐作用進一步增強、堅持深化改革開放紅利持續釋放，以及宏觀調控經驗豐富。

康義強調，中國有14多億人口，新型工業化和城鎮化還在持續推進，有世界上最具潛力的超大規模市場，這是推動經濟復甦好轉的強大引擎，「特別是當前物價總體處在穩定的、可控的狀態，為我們多方面儲備使用相關宏觀調控政策工具留有比較好的空間。」

康義還說，2023年中國經濟一定會整體好轉，疫情防控、復工復產的狀態，像北京，現在出行交通擁堵已經出現，國內航班已經恢復到2019年的八成以上，「生活秩序恢復，都將給2023年的經濟增長創造更好的條件。」