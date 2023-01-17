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大陸 大陸焦點 特派現場

陸2022年GDP成長3%　未能達成5.5%目標

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局17日介紹2022年國民經濟運行情況，其中，全年國內生產總值（GDP）為1210207億元，比去年成長3.0%，未能達成去年初所設定的5.5%目標。

中國大陸2022年經濟受到疫情及封控嚴重衝擊，許多專家早就預估難以達標，大陸前財長樓繼偉去年底曾指出，由於前三季度經濟增長速度只有3%，全年增長顯然會低於預期，可能在3%左右。

樓繼偉提到，2022年經濟增長預期目標為5.5%，有一個重要原因是爭取提供更多的就業機會，保住就業是保民生的基礎，「因此無論從短期擴大就業來看，還是實現遠景目標來看，2023年的預期增長目標應當定的比較高，比如5%以上。」

不過，樓繼偉認為，儘管存在低基數效應，疫情防控辦法也做出了全面改善，但2023年要實現較高預期增長目標，仍舊十分困難。

樓繼偉指出，具體來看，去年出現的需求不足、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」仍在持續，而且疊加疫情防控中出現層層加碼、一刀切的現象，造成供應鏈斷裂，不少企業倒閉，就業不足，雖然已得到改善和糾正，「三重壓力」仍有所加重。

樓繼偉還說，多重因素造成市場信心不足，特別是民營企業信心不足。改變疫情防控辦法後，信心略有恢復，「黨的二十大在『推動國有資本和國有企業做強做優做大』之後，首次並列性的提出『促進民營經濟發展壯大』，全面落實這一要求有利於提振市場信心。」

樓繼偉強調，新一輪疫情衝擊結束後，經濟不可能報復式反彈，「信心提振需要有一個過程，而且大量的小微企業，特別是接觸性服務業，收入降低的居民，都需要首先修復資產負債表，然後才可能正常的投資和消費。」

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