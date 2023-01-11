上海市長龔正：預計今年上海GDP增速5.5%

▲上海市長龔正預計今年上海GDP增速5.5%。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導​

上海市第十六屆人大一次會議今（11）日上午在世博中心開幕。上海市市長龔正表示，預測上海今年的全市生產總值（GDP）增長5.5%以上。

據《中國證券網》報導，龔正作《政府工作報告》時說，綜合各方面因素，建議今年全市經濟社會發展的主要預期目標是：全市生產總值增長5.5%以上，地方一般公共預算收入增長5.5%，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.3%左右。

龔正進一步指出，城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步，居民消費價格漲幅3%左右，環保投入相當於全市生產總值的比例保持在3%左右，單位生產總值能耗、單位生產總值二氧化碳排放量進一步下降，主要污染物重點工程減排量完成國家下達目標。

龔正表示，2022年，上海全市生產總值突破4兆元大關，預計達到4.45兆元，人均生產總值達到17.8萬元左右。地方一般公共預算收入達到7608.2億元。金融市場交易總額從2017年的1428.4兆元增加到近3000兆元。口岸貿易總額突破10兆元、占全球比重提高到3.6%左右，保持世界城市首位。上海港集裝箱（貨櫃）吞吐量達到4730.3萬標準箱、連續13年排名世界第一。

面對下一個5年，龔正報告指出要朝新興科技發展。推進城市數位化轉型，預計數位經濟核心產業增加值佔全市生產總值的比重要提高至18%；此外，將持續推進重大工程建設，全年完成投資2150億元人民幣。加快高端製造業和現代服務業擴投資、提產能、增效益，推動一批引領性強、帶動性大、示範性好的高能級產業項目落地。

在穩外資上，報告顯示，要落實新版鼓勵外資投資產業目錄，綜合運用財政稅收、金融保險、物流保障等政策措施，深化國際貿易「單一窗口」建設，擴大政策性出口信用保險覆蓋面，幫助企業降低經營成本和業務風險；引導外資更多投向先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域。

在擴內需上，推進實施新一輪城市商業空間布局規劃，全力打造東、西兩片國際級消費集聚區，辦好「五五購物節」等重大促消費活動，大力發展首發經濟、夜間經濟、直播經濟，加快形成一批特色商業地標。

面對2023年疫情防控，《報告》提出，持續優化疫情防控工作。加強醫療資源儲備和診治能力提升，完善分級分類診療體系，做好重點人群健康調查和健康服務，全力保健康、防重症。持續擴大疫苗接種覆蓋面，引導市民當好個人健康第一責任人。

上海2022年上半年因高壓封城影響，嚴重拖累經濟，2022年1到6月，上海GDP負增長5.7%。第三季起上海解封，經濟開始復甦，統計前三季的GDP負增長1.4%，較上半年有所緩解，上海GDP增速不僅是四大直轄市中唯一負增長的，也是前十強城市中唯一負增長的。上海2022全年的GDP官方數據目前尚未公布。