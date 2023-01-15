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大陸 大陸焦點 特派現場

陸多省市GDP增速未達標　海南今年要拚9.5%成長

▲海南海口機場。（圖／CFP）

▲大陸放寬防疫，機場重新出現人潮。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多個省市近期公布了2023年GDP增速目標，最高的是海南省的9.5%、最低的是天津市的4%，其餘省市則大多設定在5%、6%左右。另外，2022年的GDP增速數據方面，有公布數據的省市幾乎都未能達成年初所設下的目標。

根據《澎湃新聞》統計，目前有19個省市公布了2022年全年預計GDP增速，包括江西省（5%）、寧夏回族自治區（5%左右）、湖北省（4.7%左右）、陝西省（4.5%）、山西省（4.5%）、內蒙古自治區（4%以上）、山東省（4%左右）、雲南省（4%左右）、河北省（3.8%左右）、安徽省（3.5%左右）、浙江省（3%左右）、廣西壯族自治區（3%左右）、西藏自治區（3%左右）、遼寧省（2.3%左右）、重慶市（2%左右）、貴州省（2%左右）、廣東省（2%左右）、海南省（正增長）等。

可以發現，大部分省市的公布的2022年數據都不亮眼，且以上19個省市全部都沒有達成年初所設下的GPD成長目標。

2023年GDP增速目標方面，天津市所設定的4%為目前最低，海南省設置的9.5%為目前最高，其餘大部分省市都將目標設定在5%、6%左右。

▼海南三亞。（圖／CFP）

▲海南三亞。（圖／CFP）

值得注意的是，有許多省市今年的目標增速比去年的目標增速還低，包含山西、福建、寧夏、陝西、湖北、山東、河北、安徽、廣東、遼寧、四川、雲南、浙江、廣西、貴州、天津。僅有少數省市今年的目標增速比去年要高，例如重慶、黑龍江、海南。

中國大陸前財長樓繼偉去年底出席一場論壇時提及，去年前3季的經濟增長速度僅有3%，全年增長顯然會低於2022年初設下的5.5%目標。

樓繼偉更直言，就算有低基期效應，防疫也鬆綁了，2023年想實現高預期增長的目標也十分困難。

▲人民幣,存款,中國郵政儲蓄銀行。（圖／CFP）

樓繼偉指出，具體來看，去年出現的需求不足、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」仍在持續，而且疊加疫情防控中出現層層加碼、一刀切的現象，造成供應鏈斷裂，不少企業倒閉，就業不足，雖然已得到改善和糾正，「三重壓力」仍有所加重。

樓繼偉強調，新一輪疫情衝擊結束後，經濟不可能報復式反彈，「信心提振需要有一個過程，而且大量的小微企業，特別是接觸性服務業，收入降低的居民，都需要首先修復資產負債表，然後才可能正常的投資和消費。」

樓繼偉還說，這些不利因素可能延續到明年第二季度，「推動經濟運行整體好轉，積極的財政政策要加力提效，首先仍需要將減費降稅作為主要措施，這有利於保住市場主體，保住了他們就保住了就業。」

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