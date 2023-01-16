陸31省市公布2023年GDP增速目標　海南約9.5％...天津4％創5年新低

▲海南2023年GDP增長預期目標居大陸31省市第一位。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸各地近期趕在農曆春節前舉行地方「小兩會」（人大、政協會議），31個省市區的2023年GDP增長目標也隨著政府估做報告出爐。從31省市的增速目標觀察，數值範圍約在4%至9.5%，最高的是海南省（約9.5%），最低的則是4%，大部分地方該數值落在5%至6.5%，有12個省市訂在6%或以上。

▲天津民眾在古文化街辦年貨。（圖／CFP）

《中青網》報導，1月15日，隨著北京、江蘇、吉林、甘肅、青海的2023年社會經濟發展「計劃書」在其政府工作報告中公布，至此，全國31省（區、市，不含港澳台）2023年GDP增長目標全部出爐，與此同時，24個省份公布了2022年GDP實際增速情況，23個省份公布了2022年GDP總量。

與2022年相比，31個省市中，河南省、天津市、浙江省、北京市、江蘇省、廣東省等21個省市下調預期增速，幅度為0.5個至1個百分點；吉林省、湖南省、江西省等6省份維持不變；新疆維吾爾自治區、重慶市等4個省市上調預期增速，幅度在0.5至1個百分點間，新疆上調幅度最大，有1個百分點。

在各地政府工作報告中，24個公布2022年GDP實際增速情況的省份均實現正增長，僅北京市、海南省只強調「正增長」趨勢，餘下22個省市則直接公布具體數值，範圍在2%至5%，最高為江西省（預計5%）、寧夏回族自治區（預計5%左右），最低為重慶市、貴州省、廣東省，均預計為2%左右。此外，有22個省市實際增速未能達到2022年初設定的預期目標。

從31省市的2023年GDP增長預估來看，最高的是海南省（9.5%左右），最低的是4%左右，其餘省市多集中在5%至6.5%，目標增速6%以上的有8個省份，其中，海南、西藏自治區（8%左右）較高，江西、新疆約在7%，寧夏、湖南、湖北、安徽均為6.5%上下。

值得注意的是，北京（4.5%以上）、天津兩地目標增速低於5%，天津在2023年4%的目標增速是近五年來最低。