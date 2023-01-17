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2023喜迎兔年　屏東縣政府春節期間貼心服務不打烊

▲屏東縣政府2023春節不打烊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府2023春節不打烊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2023年春節連假長達10天，屏東縣政府除提供民眾屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季等出遊選擇外，1999便民服務專線更是全年無休，期望大家來屏東走春能玩得盡興。

因應春節期間人潮的大量增加，周春米縣長叮囑縣府服務措施須從體貼民眾需求出發，交通方面，縣府提供路況導航，由交通隊24小時值班人員接聽。此外，屏東市區路邊停車格及忠孝路外停車場(忠孝路成功路)、自由路外停車場(天公廟前)等，除夕至大年初三免費停車，民眾春節闔家出遊時，不再因找不到停車位而煩惱。

而縣府近年積極推展「一鄉鎮一特色共融遊戲場」取代以往罐頭遊具及老舊公園，目前縣內已接近完成31座，廣受好評。為維持遊戲場環境品質，春節期間民眾如遇遊戲場環境整潔問題，可撥打縣府便民服務專線1999通報管理單位清潔維護。

有關屏東縣春節前後垃圾清運（含各鄉鎮市巨大垃圾收運時間及垃圾停收、恢復收運時間）、各醫院急門診及洗腎中心時間、館舍開放、景點活動，及更多春節期間縣府服務相關資訊，可於屏東縣政府全球資訊網「2023春節服務不打烊專區」查詢，歡迎民眾多加利用，或撥打縣府便民服務專線1999。

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