春節10天連假車潮湧屏東！警規劃「疏導部隊」重要路段待命

▲屏東縣警方規劃好春節連假交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年春節連假自1月20日起至29日共10天，預估大量旅遊及返鄉人(車)潮湧入屏東。為此，屏東縣警方針對易壅塞路段、觀光景點及活動會場周邊道路皆規劃交通疏導崗及「交通快速疏導部隊」加強疏導，確保民眾快樂出遊、順暢返家。

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為有效疏解大量車潮，除針對易壅塞路段臺1線、臺9線、臺17線及臺26線等道路實施長綠號誌、調撥車道及車輛分流等疏導措施外，更規劃「交通快速疏導部隊」於各重要路段待命，以快速排除交通事故及機動疏導。

另考量臺1線北返車輛遇車流壅塞，民眾會貪圖方便違規行駛機慢車道，警方將加強取締汽車行駛慢車道之違規行為，以降低交通事故發生。

霧臺風景區、墾丁大街、勝利星村創意生活園區、東港華僑市場、萬巒豬腳街、潮州建基圓環燒冷冰、車城福安宮、原住民文化園區及六堆客家文化園區等屏東熱門觀光地區，警方將加強取締週邊違規停車及出入口車流疏導；其中霧台地區配合鄉公所於1月24日(初三)至1月29日(初八) 9時30分至17時實施車輛管制，民眾需將車輛停放於霧台鄉谷川大橋下停車場，改搭接駁車上山。

墾丁大街則因應防疫及交通疏導，連假期間每日晚上6時至10時實施交通管制，墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，以增加人與人的社交距離及車流疏解效能。

另每年吸引大批遊客前來感受過年氣氛的「內埔年街市集」與「潮州春節假日市集」將於1月21日(除夕)至1月26日(初五)舉辦，「熱帶農業博覽會」及「屏東燈節」也於春節前熱鬧展開，開車前往活動會場的民眾，可將車輛停於專屬停車場或周邊臨時停車場，屆時請依現場活動人員導引或員警指揮，建議民眾多搭乘大眾運輸工具及各活動會場接駁車，避開壅塞路段，省時又方便。

警方提醒民眾，出遊時請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東GO好玩」APP即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段，才能縮短路程時間，如遇易壅塞路段，敬請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮疏導循序前進，以維護行車安全及順暢。