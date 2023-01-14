屏東「捷運新園東港林邊線」東港場說明會　民眾踴躍參與

▲屏縣府14日於東港鎮公所舉辦捷運新園東港林邊線說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為使民眾瞭解「捷運新園東港林邊線」可行性研究計畫內容並廣納民意，縣府13日於東港鎮公所舉辦說明會，向民眾說明捷運初步路線站點規劃及建設方式，參與民眾踴躍，亦提出相關意見與縣府交流討論。

縣府交旅處表示，捷運建設屬於重大交通公共建設，縣府在綜合考量運輸效能、都市發展、路網整合及投資效益等指標面向下，評估優先推動本計畫之可行性研究。透過捷運建設可以促進地方發展，同時解決居民長期以來僅能透過台17線往返市區的交通和安全問題，除了審慎、務實規劃，亦要重視縣民的意見，完善可行性研究專業內容，期能規劃出符合需求的捷運建設。

交旅處指出，該計畫將與高雄捷運小港林園線銜接，後於雙園大橋南側跨越高屏溪往南延伸至林邊車站，沿線將串聯新園、東港及林邊，也可連接高雄國際機場、東港轉運站及臺鐵林邊站，路線總長約16.66公里，初步評估預計將設置8座車站。

重大交通建設須經過可行性研究、綜合規劃與環境影響評估、都市計畫變更、工程設計等階段，均完成後才能進入施工與通車營運。目前本計畫在可行性研究階段，將會蒐集民眾意見後，納入評估檢討完成規劃成果，以便後續提報中央審議爭取核定並進入下一階段綜合規劃作業。

屏縣府將於1月16日在新園鄉公所、1月17日在林邊鄉公所再辦2場說明會，歡迎民眾踴躍參加，有關說明會及其餘本縣重大交通建設彙整資訊可詳參屏東縣政府交通旅遊處官網(https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=FECB7E1154F175A7)查詢。