　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東「捷運新園東港林邊線」東港場說明會　民眾踴躍參與

▲屏縣府14日於東港鎮公所舉辦捷運新園東港林邊線說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏縣府14日於東港鎮公所舉辦捷運新園東港林邊線說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為使民眾瞭解「捷運新園東港林邊線」可行性研究計畫內容並廣納民意，縣府13日於東港鎮公所舉辦說明會，向民眾說明捷運初步路線站點規劃及建設方式，參與民眾踴躍，亦提出相關意見與縣府交流討論。

▲屏縣府14日於東港鎮公所舉辦捷運新園東港林邊線說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏縣府14日於東港鎮公所舉辦捷運新園東港林邊線說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣府交旅處表示，捷運建設屬於重大交通公共建設，縣府在綜合考量運輸效能、都市發展、路網整合及投資效益等指標面向下，評估優先推動本計畫之可行性研究。透過捷運建設可以促進地方發展，同時解決居民長期以來僅能透過台17線往返市區的交通和安全問題，除了審慎、務實規劃，亦要重視縣民的意見，完善可行性研究專業內容，期能規劃出符合需求的捷運建設。

交旅處指出，該計畫將與高雄捷運小港林園線銜接，後於雙園大橋南側跨越高屏溪往南延伸至林邊車站，沿線將串聯新園、東港及林邊，也可連接高雄國際機場、東港轉運站及臺鐵林邊站，路線總長約16.66公里，初步評估預計將設置8座車站。

重大交通建設須經過可行性研究、綜合規劃與環境影響評估、都市計畫變更、工程設計等階段，均完成後才能進入施工與通車營運。目前本計畫在可行性研究階段，將會蒐集民眾意見後，納入評估檢討完成規劃成果，以便後續提報中央審議爭取核定並進入下一階段綜合規劃作業。

屏縣府將於1月16日在新園鄉公所、1月17日在林邊鄉公所再辦2場說明會，歡迎民眾踴躍參加，有關說明會及其餘本縣重大交通建設彙整資訊可詳參屏東縣政府交通旅遊處官網(https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=FECB7E1154F175A7)查詢。

ET快訊
國內疫情連5天下降　指揮中心坦言「趨勢是較意外」這2點還要觀
獨／蔡明忠突認「對不起股東」
要求記者會辦圓山飯店！輔大陳若儀喊「1人收費500」律師開嗆
17歲少年「搞大10女肚子」　還有錢拿
冬天腳冰恐是阻塞了！醫示警：嚴重截肢　1運動就能防
中華快遞罷工投票結果出爐！83%同意「隨時突襲」
超驚喜！小S大女兒合作「大咖天團」　復刻16年前歌曲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

HAPPY NEW YEAR 兔 YOU　新化年貨大街防火宣導

雲林縣消防局楷模人員表揚　王金平親臨現場贈紅包肯定

屏東「捷運新園東港林邊線」東港場說明會　民眾踴躍參與

2023屏東蓮霧蜜棗評鑑　羅上容、王明章分別奪冠

台東青少年弦樂團兒童合唱團　1／14聯合展演

台南呷頭路新春就業徵才活動　提供逾千個就業機會

台東森林公園鷺鷥湖清淤工程升級生態檢核　歷經10月終完工

兔年送福！台東縣府慰勉兒婦機構　贈禮金慶新年

睽違2年終可面對面　雲林第二監獄春節面會懇親...親子緊緊擁抱

農曆春節前用火用電安全宣導　桃消三大隊邀600工廠業者座談

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

鐵肺女拿麥試音展歌喉　飆唱《多遠都要在一起》

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

開客戶600萬轎車撞安全島　掛牌才10天...車廠員工賠慘

屁孩鞭炮扔水溝炸出火焰　人孔蓋瞬間噴飛砸中車輛

HAPPY NEW YEAR 兔 YOU　新化年貨大街防火宣導

雲林縣消防局楷模人員表揚　王金平親臨現場贈紅包肯定

屏東「捷運新園東港林邊線」東港場說明會　民眾踴躍參與

2023屏東蓮霧蜜棗評鑑　羅上容、王明章分別奪冠

台東青少年弦樂團兒童合唱團　1／14聯合展演

台南呷頭路新春就業徵才活動　提供逾千個就業機會

台東森林公園鷺鷥湖清淤工程升級生態檢核　歷經10月終完工

兔年送福！台東縣府慰勉兒婦機構　贈禮金慶新年

睽違2年終可面對面　雲林第二監獄春節面會懇親...親子緊緊擁抱

農曆春節前用火用電安全宣導　桃消三大隊邀600工廠業者座談

王瑞玲怒回「丟臉的戲演到何時？」　爆遭宋逸民封鎖：面對面說啊

CP感爆棚！劉亦菲霸氣摟腰　李現臉紅自稱「小嬌妻」

拳擊女王陳念琴回饋花蓮　球芽完成22所學校頒獎、96人受惠

考生看這！學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

敗訴後首發聲！本月少女Yves吐「痛苦心境」形容：每天像站在懸崖邊

台灣虎航3月復飛日本仙台、茨城、岡山　單程未稅1699起1／16開賣

新光三越金兔卡利High達檻夯品推薦　環球購物三大獨家好康吸客

德翔近兩年估賺逾6百億、零負債　最晚下半年股票在香港上市

王鶴棣《浮圖緣》7金句：想要事事都在你掌握之中，那只是一種傲慢

獨／蔡明忠認「對不起股東」！　在防疫險慘賠學到「風控失靈」

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

地方熱門新聞

統神組HPS戰隊瞄準太平洋PCS賽區　攜手弘光簽備忘錄

免出國　快來桃園青埔Xpark體驗日式傳統新年

春節賞梅景點！　2023角板山梅花季開始了

新北低收及中低收加發款1/16入帳

生態達人陳仰聖遺作昆蟲標本　捐贈台塑

台中春節前發放4.4億「不排富育兒津貼」

台南大益貨櫃市集變夜市！市府要罰了

國2女父母雙亡、伯父也走了　枋警助度難關

南消二大宣導對聯應景創意又吸睛

來欣賞六甲落羽松正得時

基隆看守所春節電話懇親　紓解思念情懷

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

春節假期趁機哄抬收費　新北稽查九份私人停車場

南消一大隊擴大防火防災宣導

更多熱門

相關新聞

屏東零工男「一肩扛4人」　警號召募資協助

屏東零工男「一肩扛4人」　警號召募資協助

從事水泥工的屏東縣林邊鄉林姓男子，為照顧失智的母親及一對年幼子女，工作不同，收入不穩定，去年弟弟往生後又留下一名幼女委託他照顧，生活雪上加霜，由於年關已近，東港警分局員獲悉發動救濟，募得新台幣2萬元及生水活物質捐助，讓他感受到社會溫馨。

捷運月台撿包包　紅衣男搜刮畫面曝

捷運月台撿包包　紅衣男搜刮畫面曝

三鶯線三峽站公告招商　規劃萬坪共構開發大樓

三鶯線三峽站公告招商　規劃萬坪共構開發大樓

台中男無聊亂按！捷運站內警鈴大響旅客嚇壞

台中男無聊亂按！捷運站內警鈴大響旅客嚇壞

他坐捷運見這1幕　氣轟：台灣人不會搭！

他坐捷運見這1幕　氣轟：台灣人不會搭！

關鍵字：

捷運東港新園林邊說明會屏東縣政府

讀者迴響

熱門新聞

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

繼母怒嗆！女笑回「房子是我的」讓她閉嘴

各行年終開獎「行政妹爽領20.5萬」！全場炸鍋

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

2周沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫嘆：要切剩20公分

「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮

快訊／斷崖式大降溫來了！8縣市低溫特報　1縣市暴跌下探6度

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

許維恩懷孕滿3月「胎兒性別曝」！取卵2次爆痛大哭

更多

最夯影音

更多
鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」
調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面