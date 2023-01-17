日本立憲民主黨團拜會竹市府　高虹安：盼持續深化情誼

▲青山大人副幹事長(左)與高虹安(右)進行合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安今(17)日上午會晤日本立憲民主黨副幹事長青山大人與參、眾議員等人。與會中，高弘安首先盛情歡迎代表團，隨後雙方就經貿、文教、科技產業等議題進行交流。高虹安表示，今日非常榮幸代表新竹市45萬的市民朋友，誠摯歡迎各位嘉賓蒞臨，台灣跟日本交流相當頻繁，不管是公部門、企業、民間團體，都有許多來往，國民外交也相當成功，尤其是近年來兩國間的情誼越加深厚。

高虹安指出，日本政府在2021年捐贈台灣6梯次420萬劑的AZ新冠肺炎疫苗，數以百萬計的台灣民眾因此受惠，在台灣缺乏疫苗的時候，日本政府快速且即時的反應，見證兩國友好情誼。而日本連續5年都是台灣人出國旅遊的首選，在目前疫情逐漸解封之際，相信雙方旅遊人次一定可以再創高峰。

就國際參與層面而言，高虹安也對於日本政府的積極支持表達由衷感謝，她說，在2021年日本參議院無異議通過支持台灣加入世界衛生組織(WHO)提案，以及2022年建立CPTPP時也已考量台灣加入，日本積極支持台灣國際參與、提升台灣國際能見度，盼未來能持續深化兩國情誼。

高虹安表示，新竹市身為高科技國際城市，相當重視國際間交流互動，在疫情爆發前，新竹市與日本姐妹市岡山市，每年都會定期訪問、拜會、觀摩，借重雙方的市政推動經驗，彼此學習也共同進步。此外，在產業方面新竹科學園區也吸引了大量國際資金投入，帶來許多跨國技術合作，目前日商公司佔竹科外商公司比例已超過一成，台日產業往來之密切可見一斑。

高虹安也稱許日本立憲民主黨，2020年成立後作為日本國會參眾兩院第一大在野黨，在許多時候發出寶貴聲音，為人民爭取權益，打造讓每位國民都感到幸福的社會，實屬不易，而台灣屬於民主社會，我們同樣為人民發聲，致力於為人民爭取更多權益，盼透過雙方交流互訪、溝通合作，共同促進東亞地區和平永續的國際關係。



「新竹市有悠久歷史，也有各種美食跟風景」高虹安最後也歡迎各位貴賓在新竹來趟小旅行，感受新竹的人文風情。

日本立憲民主黨副幹事長青山大人表示，自己所屬的茨城縣與新竹市類似，是座有許多高科技產業的科城市，而台積電也將去熊本設廠，由此可見台日科技交流非常重要。

他說，台灣一直以來都是日本最親近的盟友，皆擁有自由民主和法治的價值觀，過去兩國不管發生任何災變，包含日本大地震及疫情疫苗支援等，都可以證明兩國深厚的友誼。雙方的民間交流也相當頻繁，盼未來兩國羈絆更加厚實，深信新竹市在高市長的帶領之下更加興盛繁榮，成為有人情味宜居的城市。

民政處表示，日本一直是亞洲最先進的國家，也是台灣在亞洲最親密的夥伴，台灣與日本無論面臨何等嚴峻的挑戰，均在最關鍵的時刻相互扶持，堅韌友誼之下不離不棄。未來本市將繼續深化台日雙方，在各領域實質的友好交流。