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超夯！新竹市政府限量新春開運組索取一空

▲高虹安市長發放開運小紅包時間。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安市長發放開運小紅包時間。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府1月12日已由民政鄰里系統發放近18萬份春聯至全市各家戶或社區管委會，並於三區區公所、稅務局服務台、市府服務中心提供民眾免費索取限量新春開運組(春聯600份、紅包袋1,200份、開運小紅包1,200份)，不到一天全數贈送完畢。新竹市政府民政處預告，市長高虹安自小年夜起，將展開全市廟宇參香祈福行程，邀請市民一同跟隨市長腳步參香祈福，還有機會領到限量款開運小紅包！

高虹安表示，農曆新年即將到來，歡迎大家一起到新竹市各廟宇參香祈福，為春節增添喜氣。市府今年以「竹報平安」為主題，希望市民朋友新的一年都能平平安安。小年夜晚間至大年初一，市府將展開一系列寺廟參香祈福暨發放開運小紅包活動，一連三天走訪14間廟宇參香祈福並發放開運小紅包，祝福市民朋友未來一年身體健康、萬事如意。

民政處指出，各寺廟發放開運小紅包時間，皆已公告於新竹市新鮮事臉書粉絲專頁(www.facebook.com/hsinchunew/)，開運小紅包數量有限，歡迎有興趣的民眾前往領取，為新的一年帶來好運氣！

歲次癸卯年春節寺廟發放開運小紅包行程，高虹安市長發放開運小紅包時間如下：
●1月20日（五）小年夜晚間：天公壇(22時30分)。
●1月21日（六）除夕晚間：長和宮(22時20分)、新竹都城隍廟(23時00分)、新竹內天后宮(23時40分)、竹蓮寺(年初一00時10分)。
●1月22日（日）大年初一：東寧宮(9時30分)、關帝廟(9時55分)、財團法人宏宗聖堂道學院(10時40分)、財團法人普天宮(11時10分)、埔頂慈雲庵(11時45分)、開臺金山寺(12時15分)、富美宮(14時00分)、香山天后宮(14時40分)、香山財神廟(15時10分)。

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