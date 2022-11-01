期盼32年 竹市「千甲市民活動中心」再現嶄新風貌

▲與會來賓在千甲市民活動中心「門面」榕樹下合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

睽違32年！新竹市千甲市民活動中心今(1)日正式啟用，新竹市副市長李世珍偕同與會貴賓，在當地具有80年歷史的老榕樹下進行啟用儀式。新竹市代理市長陳章賢表示，千甲市民活動中心於民國79年興建完成，但32年以來從沒整修過，屋齡老舊、易漏水，且不符921地震後建築規範，加上戶外廁所及無障礙設備不佳，市府積極向中央爭取經費，投入逾5,600萬打造全新活動中心，讓千甲里2,500位里民擁有更舒適的大型活動場域。

陳章賢指出，東區是竹市人口數最多的行政區，新竹市65歲以上長者逾6萬人，占全市人口13.8%，為因應本市大量長照需求，自前市長林智堅、前副市長沈慧虹於任內盤點全市78處市民活動中心，以「美學設計、空間實用、制度化管理」三大原則，投入超過8億著手興建及整建27處里市民活動中心，目前已完成22處，尚有5處市民活動中心仍在規劃興建中，未來本市將有83處市民活動中心，普及全市各區活動據點及照護資源。

李世珍今日出席啟用典禮表示，改建後的「千甲市民活動中心」為2棟2層樓、總面積348坪的複合式建築，提供里民「社區活動、共餐、長照」3大服務。一樓為市民活動中心結合社區照顧關懷據點及C級巷弄長照站，約可容納280人，為舊建物2倍；二樓則提供B級社區式日間照顧服務，改善了電梯、廁所等無障礙設施，並規劃5間多功能活動室、辦公室、廚房、無障礙廁所及衛浴等，引進優質長照服務資源造福在地居民。

她說，千甲市民活動中心西側為住宅區，東側緊鄰頭前溪左岸生態公園，民眾可一路騎乘單車至舊港大橋欣賞河岸風景，內部則原址保留土地公廟尊重當地文化信仰，並留下具有80年歷史的老榕樹，配合綠化環境作整體規劃設計，打造接近自然環境的休憩平台，讓當地居民及長輩能聚在老榕樹下閒話家常。

「千甲活動中心不僅是聚會場所，更是在地鄉親展開未來第二人生的中繼點。」上群建築師事務所經理王才欣表示，感謝新竹市政府積極爭取經費，共同攜手改造千甲活動中心，建築體透過減法設計，創造實用兼具美感的空間，且完善的空間規劃讓市民活動中心可做為巡守隊辦公室、共餐、聚會活動、教室等多功能用途，並結合C級長照站、日照中心等服務資源，提供在地居民長輩未來長照服務。

民政處長顏章聖表示，原活動中心周邊缺乏規劃，使得公有土地閒置、汽機車隨意停置，加上戶外廁所便利性差、無障礙設備不佳，市府積極爭取經費原址重建，盼嶄新的千甲市民活動中心，能優化長照服務資源輸送體系、提升照護資源，提升居民參與社區活動意願。

民政處指出，全新的千甲市民活動中心為南北向配置，減少夏季開窗迎河岸東風熱氣，有助節能永續效益，外牆採暖灰色系搭配木紋色調，二樓外牆設置玻璃陽台，打造通透環境，並以金屬浪板點綴，使建築視覺更柔和、更融入整體環境，南北棟以空橋串連，集會空間也串連廣場，擴大使用活動空間。

民政處補充，在制度化管理上，竹市府於109年3月訂定活動中心使用管理辦法；110年2月推動「本市數位市民平台」上線租借平台，讓使用更便利；110年6月更調降租借使用費，減輕民眾使用負擔。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導