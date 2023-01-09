112年後備軍人晉任暨幹部表揚　高虹安致上最高敬意

▲新竹市長高虹安今日參加112年後備軍人晉任暨幹部表揚活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安今(9)日上午至新竹縣政府大禮堂，參加112年後備軍人晉任暨幹部表揚活動。高虹安表示，後備弟兄不僅是城市堅強後盾，更是重要夥伴，本次藉由表揚活動鼓舞績優後備幹部，並感謝後備軍人為家鄉貢獻心力。

本次典禮祝賀晉任的後備袍澤以及接受表揚的績優幹部，並對長期致力於國防事務的推手表達由衷敬佩，新竹後備指揮部不僅肩負捍衛台灣國土安全的重責大任，更是城市堅強的守護神，即時協助新竹市政府進行防災、救災工作，並調派兵力協助災後恢復市容，共同守護市民的生命財產安全。

高虹安指出，維護國家安全除有國軍在第一線備戰外，亦仰賴後備英雄們的協助，甚至城市發生災害時也是義不容辭第一時間出勤協助，可謂社會的安定力量，今日表揚活動向偉大後備軍人表達最高敬意與謝意，盼繼續協助本市災害防救任務，秉承以往奠定的堅實基礎，持續精進，再創新猷。

民政處指出，今日112年後備軍人晉任暨幹部表揚活動，晉任人員共96人，表揚績優幹部135人，其中包括前東區謝姓議員，熱心推動後備軍人國防事務將近30年，服務家鄉不虞餘力，獲卸任績優幹部，另還有市府李姓科長參加後備軍人輔導中心，擔任輔導幹部20餘年，優秀又用心。後備軍人經常協助國軍地方動員救災，推廣全民國防事務等任務，藉由表揚活動給予鼓舞與肯定。

112年後備軍人晉任暨幹部表揚活動，由國防部副參謀總長執行官鄭榮豐上將親自主持，新竹縣縣長楊文科、全民防衛動員署後備指揮部指揮官傅正誠中將、國防部全民防衛動員署後備指揮部政戰主任謝勇維少將、北區後備指揮部指揮官吳來益少將、新竹後備指揮部指揮官紀政新上校、新竹縣議長張鎮榮、北部地區後備指揮部新竹委顧團團長吳玲珠、北部地區後備指揮部新竹委顧團團長楊輝雄、新竹榮民服務處處長沈立忠、新竹榮譽國民之家主任白恩惠、新竹後備指揮部委顧團榮譽團長張錦河、新竹後備指揮部委顧團榮譽團長林欽銘、新竹後備指揮部委顧團團長李吳興、新竹市議員黃文政、吳旭豐等多位議員及貴賓到場共襄盛舉，活動圓滿成功。