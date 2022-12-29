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今年最後一梯次陸軍新兵入營座談會　高虹安親赴勉勵

▲新竹市長高虹安親赴市府大禮堂勉勵。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安親赴市府大禮堂勉勵。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市今年度最後一梯次新兵入營座談會，今（29）日上午在市府大禮堂舉辦，許多家長到場陪伴歡送。新竹市長高虹安親赴市府大禮堂勉勵，並邀新竹縣市軍人服務站站長房明德、新竹後備指揮部士官長薛世榮及專員姚美慧共同參與，期勉每位役男勇於面對挑戰、叮囑各項權益與注意事項，更貼心致贈背包、防疫包及電子錶給役男留做紀念，期使各位都能安心服役、平安退伍。

高虹安表示，今天是今年最後一梯次役男入營座談會，也是各位展開軍旅生活第一天，市府會是役男及家屬最好的後盾，未來若在兵役期間有任何需求，軍人服務站、新竹後備指揮部將在第一線來解決大家的疑慮，市府民政處也是各位重要交流窗口。

高虹安感謝各位役男貢獻心力與犧牲自由，扛起站在第一線保衛家園的重責大任，同時磨練心智。她說，目前軍隊中的軍事訓練皆符合人性化與合理化，期許大家在服役期間能與同袍互相扶持成長，亦提醒役男在軍中辛苦訓練之餘，不忘打電話回家報平安。

高虹安聯訪時也表達支持兵役延長措施，以提升我國戰力，她說，近期中美關係局勢緊張情形下，眾人對台灣戰力有許多擔心，也希望有所提升。站在地方政府角色，盼中央盡快制定政策，務必維護役男及家屬權益，不論是職涯銜接、薪水權益、就學等配套措施，首先以役男權益為考量，同時補強營地、靶場等訓練基地設備，讓役男與家屬安心，也讓政策發揮最大效益。

民政處指出，陸軍第0165梯次役男共82人，其中東區24人、北區46人及香山區12人，座談會遵照中央防疫措施，實名制登記、酒精消毒、量體溫，室內配戴口罩，並於現場進行快篩，確認陰性始可入營。會後將由嘉義中坑第257旅接訓，為確保役男安全入營，特地安排專車接送役男入營，並派市府及各區公所役政人員陪同前往，達到「市府用心、役男安心、家屬放心」服務目標。

民政處提醒，因部隊集體生活，請役男確實做好防疫措施及自我防護，如有不適應立即向幹部報告並及時就醫，祝福役男順利結訓，安全返鄉，軍旅生涯收穫滿滿。

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