　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市「建華市民活動中心」明年落成　打造優質活動場域

▲新竹市代理市長陳章賢前往視察工程進度。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市代理市長陳章賢前往視察工程進度。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府投入逾2,800萬，打造當地里民期盼已久的「建華市民活動中心」，更是竹市首座低碳建築的的市民活動中心，目前進度81%，預計明（112）年4月完工，新竹市代理市長陳章賢前往視察工程進度，並要求施工單位注意工程品質，期待完工後提供里民優質舒適的活動空間。

陳章賢指出，市府自103年起盤點全市78處市民活動中心，以「美學設計、空間實用、制度化管理」三大原則，投入超過8億著手興建或整建27處市民活動中心，目前已完成22處，尚有5處市民活動中心仍在興建中，未來全市將有83處市民活動中心。此外，市府於109年3月訂定活動中心使用管理辦法，並110年2月推動「本市數位市民平台」上線租借平台，藉由制度化管理及租借便利性，增加民眾借用活動中心之意願。

陳章賢表示，建華市民活動中心是以建華國中校地興建，為一層樓建築、空間88坪大，將打造成北歐風木造玻璃屋，未來將有社區食堂、社區教室、展覽空間等。他說，在市府團隊共同努力下，活化校園空間、解決用地問題，而學校與社區一直都是緊密的好夥伴，除了學校教育外，社區也是最佳的學習場所，未來活動中心落成後，盼提供學校與社區更多互動機會，相互學習成長。

陳章賢在視察時特別提醒，建華市民活動中心基地西側臨近住家，應注意與鄰房介面處理及周邊排水的問題；此外，與建華國中新校舍銜接之地坪鋪面應考量整體美觀，施工時也要避免施工噪音干擾學校教學活動，並要求工程如質如期完成。

民政處指出，建華里目前是以建華國中舊車棚，辦理長青日語班、環保教育實作、巷弄長照C站，以及供社區巡守隊使用，在狹窄的鐵皮屋內，冬冷夏熱，環境十分克難，因此極需新建市民活動中心。在市府與學校攜手努力下，將這個基地規劃作為建華市民活動中心新建的地點 。

民政處表示，建華市民活動中心運用可循環再利用的木構、鋼構建材，減少二氧化碳排放，利用屋頂太子樓設計自然通風換氣，達到低碳節能效果，打造本市首座低碳建築的活動中心，未來將有社區食堂、社區教室、展覽空間等活動場域，可供市民舉辦公益、藝文、文康、教育等活動，藉由校地妥善運用規劃，讓社區、學校共享優質活動場域。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／吳怡農與嫩妻差10歲　名下存款4289萬
火辣正妹團被抓了！　還放天燈祈月月百萬
KID「1天內決定帶孕妻飛日本」！　一抵達就出狀況：不知怎辦
中印邊境爆衝突　「官兵棍棒互毆片」瘋傳
驚安殿堂唐吉訶德「企鵝」畢業喊掰！　官方吉祥物換成「它」
快訊／UNIQLO道歉了！　誤會客人偷內褲
快訊／鋒面通過　2縣市大雨特報
撿紙箱、拿免費麵包7年…國一弟突拿出200元　店長眼眶濕了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台15線安全島上開設缺口　民代率民眾抗爭控「圖利廠商」

台南議長參選人咆哮員警錄影帶保存公布　案已移送尊重檢方決定

西螺福興宮點燈祈福　信眾感應媽祖庇佑捐300萬元還願

竹市「建華市民活動中心」明年落成　打造優質活動場域

「醫」起守護寶貝健康　桃竹竹苗共推兒童友善醫療

台東首家專責型失智症照護機構「樂智幸福家園」　今揭牌

抗寒流！星級飯店嗑火鍋「贈阿根廷魷魚」　吃飽追世足嗨翻周末

「慢」步環台「猴」哩哉！東港安泰醫院「醫」起守護兒童健康發展

嘉義大林國中新建PU跑道啟用　昇恆昌、佐登妮絲每年挹注經費

台3線305.8K處設置固定式測速照相　嚴格取締雙向車輛超速

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

花蓮發生規模6.2地震　最大震度5級

台15線安全島上開設缺口　民代率民眾抗爭控「圖利廠商」

台南議長參選人咆哮員警錄影帶保存公布　案已移送尊重檢方決定

西螺福興宮點燈祈福　信眾感應媽祖庇佑捐300萬元還願

竹市「建華市民活動中心」明年落成　打造優質活動場域

「醫」起守護寶貝健康　桃竹竹苗共推兒童友善醫療

台東首家專責型失智症照護機構「樂智幸福家園」　今揭牌

抗寒流！星級飯店嗑火鍋「贈阿根廷魷魚」　吃飽追世足嗨翻周末

「慢」步環台「猴」哩哉！東港安泰醫院「醫」起守護兒童健康發展

嘉義大林國中新建PU跑道啟用　昇恆昌、佐登妮絲每年挹注經費

台3線305.8K處設置固定式測速照相　嚴格取締雙向車輛超速

36家陸企被美國列入黑名單　陸：典型經濟霸凌「將採必要措施」

才剛舉辦完演唱會！　「韓國碧昂絲」孝琳將唱台北跨年

台15線安全島上開設缺口　民代率民眾抗爭控「圖利廠商」

台南議長參選人咆哮員警錄影帶保存公布　案已移送尊重檢方決定

「營建業已成加工服務業」　建二代憂重稅壓垮首購族

吳怡農與嫩妻差10歲　名下無房產、存款逾4289萬

高雄跨年跨2次！夢時代場再曝4重磅卡司　粉絲嗨：會不會太夢幻

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」發雞排！謝票地點、時間曝光

冬天一來「全身長滿貓」　奴才躺沙發被當人體暖爐笑：快被熱死

巧克力控等到了！　超濃「畬室巧克力霜淇淋」超商限定吃

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

地方熱門新聞

台南議長參選人疑警所飆罵員警

方仰寧親自主持端正警風宣導座談會議

醫療院所消防救災演練

鄭文燦陪同李俊俋掃街　呼籲選民投票日踴躍投票

2男一前一後進入超商　洋酒遭竊

鳳凰谷鳥園18日舉辦週年感恩園慶　免費入園

水電材料閃亮燈飾裝點牆面　打造聖誕節打卡熱點　

全新改裝壽山動物園明起試營運！平日限2千人

小智攜手南消二大隊化解一氧化碳中毒危機

台南藍軍獻花幫基層員警加油打氣！

台中好聖誕18日點燈　1002聖誕老人報佳音

新北林口公車轉運站　榮獲國家建築金獎

北興國中全國語文競賽　兩項全國特優三項全國優等

指控民代進屋打人　楊：公親變事主

更多熱門

相關新聞

千甲市民活動中心再現

千甲市民活動中心再現

睽違32年！新竹市千甲市民活動中心今(1)日正式啟用，新竹市副市長李世珍偕同與會貴賓，在當地具有80年歷史的老榕樹下進行啟用儀式。新竹市代理市長陳章賢表示，千甲市民活動中心於民國79年興建完成，但32年以來從沒整修過，屋齡老舊、易漏水，且不符921地震後建築規範，加上戶外廁所及無障礙設備不佳，市府積極向中央爭取經費，投入逾5,600萬打造全新活動中心，讓千甲里2,500位里民擁有更舒適的大型活動場域。

竹市釋奠典禮孔廟舉行　

竹市釋奠典禮孔廟舉行　

竹市長和里長楊金土　獲頒二等內政專業獎章

竹市長和里長楊金土　獲頒二等內政專業獎章

竹市府率團敬軍致贈慰問金

竹市府率團敬軍致贈慰問金

林智堅走訪竹市6宮廟

林智堅走訪竹市6宮廟

關鍵字：

新竹市民政處

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

吳宗憲小女兒「首露臉登時尚雜誌」！

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

遺體突垂直坐起來！修復師目睹嚇壞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面