竹市「建華市民活動中心」明年落成　打造優質活動場域

▲新竹市代理市長陳章賢前往視察工程進度。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府投入逾2,800萬，打造當地里民期盼已久的「建華市民活動中心」，更是竹市首座低碳建築的的市民活動中心，目前進度81%，預計明（112）年4月完工，新竹市代理市長陳章賢前往視察工程進度，並要求施工單位注意工程品質，期待完工後提供里民優質舒適的活動空間。

陳章賢指出，市府自103年起盤點全市78處市民活動中心，以「美學設計、空間實用、制度化管理」三大原則，投入超過8億著手興建或整建27處市民活動中心，目前已完成22處，尚有5處市民活動中心仍在興建中，未來全市將有83處市民活動中心。此外，市府於109年3月訂定活動中心使用管理辦法，並110年2月推動「本市數位市民平台」上線租借平台，藉由制度化管理及租借便利性，增加民眾借用活動中心之意願。

陳章賢表示，建華市民活動中心是以建華國中校地興建，為一層樓建築、空間88坪大，將打造成北歐風木造玻璃屋，未來將有社區食堂、社區教室、展覽空間等。他說，在市府團隊共同努力下，活化校園空間、解決用地問題，而學校與社區一直都是緊密的好夥伴，除了學校教育外，社區也是最佳的學習場所，未來活動中心落成後，盼提供學校與社區更多互動機會，相互學習成長。

陳章賢在視察時特別提醒，建華市民活動中心基地西側臨近住家，應注意與鄰房介面處理及周邊排水的問題；此外，與建華國中新校舍銜接之地坪鋪面應考量整體美觀，施工時也要避免施工噪音干擾學校教學活動，並要求工程如質如期完成。

民政處指出，建華里目前是以建華國中舊車棚，辦理長青日語班、環保教育實作、巷弄長照C站，以及供社區巡守隊使用，在狹窄的鐵皮屋內，冬冷夏熱，環境十分克難，因此極需新建市民活動中心。在市府與學校攜手努力下，將這個基地規劃作為建華市民活動中心新建的地點 。

民政處表示，建華市民活動中心運用可循環再利用的木構、鋼構建材，減少二氧化碳排放，利用屋頂太子樓設計自然通風換氣，達到低碳節能效果，打造本市首座低碳建築的活動中心，未來將有社區食堂、社區教室、展覽空間等活動場域，可供市民舉辦公益、藝文、文康、教育等活動，藉由校地妥善運用規劃，讓社區、學校共享優質活動場域。