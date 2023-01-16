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台光電桃園廠貯槽火燒9小時！釀空污「臭死人」　張善政說話了

▲張善政視察台光電桃園廠火警處置狀況

▲張善政視察台光電桃園廠火警處置狀況。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政16日前往觀音區，視察台光電桃園廠火警處置狀況表示，昨（15）日晚間9時45分消防局接獲台光電桃園廠發生火警報案，9分鐘後消防同仁抵達現場，設法控制火勢，在今日上午7時左右火勢大致撲滅。張善政呼籲，年節到，業者針對公共安全必須上緊發條、保持警覺，不能有任何輕忽。

張善政說明，本次台光電桃園廠火警事件初判為該廠作業區失火，且造成空氣污染，環保局將依違反《空氣污染防制法》第32條規定告發，最高可裁處500萬元罰緩，市府將秉持毋枉毋縱的原則，衡量情節輕重及實際狀況後決定裁罰額度。同時，行政院環境保護署毒物及化學物質局、工業技術研究院將於周邊監測空氣品質，若發現異常將即時處理。

▲張善政視察台光電桃園廠火警處置狀況

此外，救災期間之消防廢水，有部分流入附近富林溪，將依違反《水污法》30條，最高可裁處300萬元罰鍰，目前檢測水質均接近中性，且不具重金屬成分，環保局將持續監測，以保障市民的健康。

張市長提及，台光電桃園廠廠房看起來較為老舊，建造時雖符合當時建築及消防法規，但相關法規持續與時俱進，從今日的角度視之，可能已非那麼妥當。因此，張市長呼籲所有業者，對於廠房內危險物品、化學物品的存放與擺設，應以較新的防火區劃觀念重新規劃，並建立老舊廠房的消防因應措施，讓周邊居民更安心。

包括市議員吳進昌、桃園市副市長王明鉅、市府消防局長龔永信、環保局長陳世偉、新聞處長羅楚東等均一同視察，由於火警發生時，濃煙夾帶化學噁心惡臭味飄向下風處，迫使樹林里1-8鄰關平爺公附近及部分工業區住宅區民眾緊閉門窗，以免吸入有毒廢氣。。

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