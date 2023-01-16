桃園重大工程總體檢　市府：逐一檢視毋枉毋縱

▲平鎮文化公園地下停車場。（圖／擷取自陳韋瞱臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

針對外界對於桃園市政府體檢重大工程的關心，桃園市政府15日表示，重大工程的品質調查，必須建立在專業的基礎之上，調查結果才能取信於人民，因此市長張善政上任後第一周就立即成立公共工程體檢委員會，對於外界呼籲桃園市政府不能鄉愿，再度提出嚴正澄清，絕無此事！

市府表示，桃園市公共工程體檢委員會，由內政部前部長、公共工程委員會前主委李鴻源教授擔總召集人，針對平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所新建行政大樓與停車場、竹圍漁港遊艇碼頭等三項工程優先進行檢視，各委員正全面調查當中。

桃園市政府對於市民朋友關心的各項工程，一定會本於毋枉毋縱的精神，逐一檢視，落實為市民打造一個安心空間環境的承諾。除了上述三項工程，只要是外界有疑慮的工程，如桃園市立圖書館新總館、運動中心，亦正陸續調閱相關資料，瞭解過去的作業，只要有不法之處，一定會追究相關責任。

市府強調，工程品質攸關市民生活環境的安全與否，確保安全無虞是唯一堅持，更絕對不會有模糊空間，市府團隊一定會本於毋枉毋縱的精神，態度不鄉愿、安全不讓步、品質不放水，標準只有一個，不會有一絲一毫妥協空間。

市府表示，深刻瞭解外界對各工程安全與作業過程合法與否的關注，會顧及效率與周延性，各工程案的調查一旦有具體結果，會立刻向市民報告。