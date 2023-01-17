社區警政再出發　台東關山員警化身「愛心轉送員」

▲員警化身「愛心轉送員」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣警察分局關山分局有鑑於農曆年將至，且近日又連連低溫，遂引進社會善源，再由各分駐(派出)所轄區警勤員警化身「愛心轉送員」，轉送愛心米予勤區內低收入戶或弱勢家庭。另外鹿野鄉瑞隆村村長彭國雄及海端鄉霧鹿村村長余紹盛，也一同加入員警送暖的行列，就是要讓民眾於過年前感受到來自社會的溫情，過個吉祥幸福的好年！

關山警察分局由各分駐(派出)所勤區員警與村(里)幹事攜手調查勤區內低收入戶或弱勢家庭，隨後將調查總戶數轉知「台東幸福食物銀行」，並獲得愛心白米一批，再由警勤區員警化身為「愛心轉送員」，將愛心白米逐戶發送出去，義行深得鄰里民眾的好評及肯定。

除此之外，分局將協助需要幫助的民眾或是弱勢家庭，通報各鄉(鎮)公所申請急難紓困補助，同時也將轉介給民間社褔團體，使其適時獲得額外物資的援助。期望結合政府、警政機關及民間團體的能量，讓轄內需要幫助的家庭能夠得到及時的協助。

關山警察分局表示，警政工作有勤區查察及巡邏勤務的編排，因此有能量可以查察需要協助的民眾或家庭，亦有資源可協助轉介民間社福團體提供更多的協助，期許在持續發揮社區警政再出發的功能之下，能夠及時幫助到更多的需要協助民眾。