台東縣警察局長今交接典禮　警署民防管制所所長接任新局長

▲台東縣警察局今舉行卸、新任局長交。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲／台東報導

台東縣警察局於16日舉行卸、新任局長交接布達典禮，由王志輝副縣長代表縣長饒慶鈴主持布達，他在致詞時向卸任局長葉超鴻過去一年多來對警政工作的辛勞付出，帶領團隊屢獲佳績表示嘉勉，祝福他到任新職，必能游刃有餘，更上一層樓，另也期勉新任局長陳錦坤發揮所長，持續維護台東的治安環境，提升縣民的安全與保障。

交接典禮於今日下午3時整在警察局2樓大禮堂舉行，內政部警政署警政委員黃勢清監交，由王副縣長主持新卸任局長印信交接及新任局長陳錦坤宣誓，典禮邀請多位議員、地方各級民意代表、情治單位及政府機關等首長、退休警察及所屬員警代表等觀禮，典禮簡單、隆重。

新任局長陳錦坤為中央警察大學51期畢業，歷任高雄市政府警察局楠梓分局分局長、桃園市政府警察局八德分局分局長及中壢分局分局長等職務，此次由內政部警政署民防指揮管制所所長調任。





王副縣長提到，葉局長自到任以來工作認真、負責且處事明快，推動各項警政工作不遺餘力，台東在2022年《遠見》縣市總體競爭力調查中，不僅治安成績名列前茅，刑事案件發生率、竊盜案發生率均低於多數縣市，其中竊盜案發生率更是全國最低，因此屢獲警政署各項工作評比佳績，並致力將台東建構成安全健康的宜居城市，深受縣民肯定，在防疫政策逐漸放鬆，國人旅遊意願增加之際，去年熱氣球活動創造超過百萬人次的觀光人潮，葉局長規劃督導相關疏導計畫，讓進出交通得以順暢，感謝葉局長對台東警政治安交通維護的貢獻，也祝福葉局長到任新職遊刃有餘，更上一層樓。