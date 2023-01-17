熱心團體接力送愛感謝付出　打火弟兄歡慶119消防節

▲熱心團體接力送愛感謝打火弟兄付出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲／台東報導



春節消防節在農曆春節和119消防節的前夕民間接力送愛，打火弟兄收到關山米乖乖、精釀果醋和香菇等；受贈的義消分隊表示，感謝熱心團體和民眾對於打火弟兄日常無私表現給予最實質的肯定。



台東縣關山義消分隊在119消防節前夕收到關山鎮農會致贈「關山米乖乖」、鹿野「鹿嘉農莊」梅子果醋、東河鄉農莊栽種生產的有機椴木香菇、香菇薑油等；關山義消分隊長周福安表示，義消雖然都是屬於無給職的志工，但在接到災害發生通知時絕對義無反顧、勇往直前完成任務。





關山鎮農會總幹事邱美玲指出，消防節選擇送米乖乖給打火弟兄代表地方感謝這群人間活菩薩們，也期盼藉由「乖乖」商品的諧音讓每天都能平安無災。鹿嘉農莊老闆吳孢鍾說，由於居住在省道旁常會見到消防車或救護車出勤瞭解救災非常辛苦；特地選在消防節和春節前夕送上自家釀造的果醋聊表心意。

周福安感謝來自熱心團體和友人對於關山義消兄弟給予支持，尤其義消分隊顧問李清亮在前年還捐贈一輛高頂救護車駐守在關山地區救人無數，每年也會送上自家農場所生產採收的椴木香菇分享給義消們。周福安呼籲農曆春節期間即將到來，民眾燃放爆竹時除了自身安全外也要慎選空曠地方避免釀災，以免樂極生悲。