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台東縣社福津貼春節前入帳時間曝　2.5萬鄉親受惠

▲台東縣長饒慶鈴宣布社福津貼春節入帳，約2.5萬鄉親受惠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴宣布社福津貼春節入帳，約2.5萬鄉親受惠。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆年前夕，台東縣長饒慶鈴為了讓弱勢鄉親能夠安心過好年，指示社會處加快行政作業並以縣款墊付，社會救助低收入戶生活扶助、身心障礙者生活補助、中低收老人生活津貼及配合中央低收(中低收)入戶加發生活補助提前於16日發放，另0至未滿2歲育兒津貼、特殊境遇家庭扶助及兒少生活扶助及托育補助也將在19日入帳，以供弱勢家戶彈性運用、緩解經濟壓力溫暖過好年，逾2.5萬人受惠。

社會處長陳淑蘭表示，為加強照顧弱勢族群，提供貼心的關懷，行政院自111年3月起已針對中低收入戶每人每月加發500元、低收入戶每人每月加發750元生活補助，日前宣布今年再延續加發1年，發放對象為112年1月符合台東縣中低收入戶及低收入戶之列冊民眾計1萬多人，台東縣政府用最快的速度完成行政流程，並於今日發放全縣符合對象計1萬多人，往後符合資格者之加發補助將固定於每月30日匯入指定郵政帳戶，不需由民眾提出申請。

因應春節年關將屆，除社會救助生活補助(津貼)提前發放外，0至未滿5歲依胎數發放5,000元至7,000元的育兒津貼及0-2歲兒少托育補助也都在19日農曆年前發放完畢，讓超過2.5萬名的台東鄉親感受政府社福關懷的美意，歡喜迎新兔年！

社會處提醒民眾，春節將至，若生活遭遇重大變故陷困，可向戶籍所在地公所申請急難救助或向各社福中心尋求協助。

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