穿短褲爬3200公尺高山！台東4人「好冷」急求救　挨批找死

▲台東縣山域事故頻傳，提醒登民眾從事登山活動務必嚴謹評估，做好完善準備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台東山域周日（15日）連2起登山客報案急需救援案件，其中一起4名男女連禦寒衣物都未準備，其中一男還只穿短褲就上山，走到海達3200公尺海端鄉溪頭山三角點時，才因氣溫驟降冷到受不了而報案求救。所幸救難人員成功於16日清晨將人救下山，但對於登山客不懂自保基本常識，南橫山區居民痛批，「不做好準備就上山，根本是找死。」

台東縣消防局15日接獲報案，一名男子在距嘉明湖避難山屋約600公尺的步道上疑似高山症發作，立即調派關山大隊山域專責隊人員前往救援，同時協調台東林管處請山屋管理員前往現場協助並了解傷患狀況，並且通報消防署及申請空中勤務總隊直升機。當天成功將男子吊掛下山。

同日下午4時21分另一起通報，海端鄉溪頭山三角點處有一名女性遊客體力透支無法行走，急需救援，於是原班人馬再度上陣。由於該群登山客連禦寒衣物和露宿裝備都沒有帶，為避免有人失溫，救難人員連夜將人運送下山，16日凌晨5時30分成功返回平地。

《中國時報》報導，4人中的施姓女子多次打電話求救，不斷喊「快冷死了，請趕快來。」救難人員深夜找到4人時，發現其中一名男子甚至只穿短褲，救難人員斥責「不知道山上多冷嗎」？

當地南橫山居民表示，不尊重山，不做準備就上山，根本就是找死。