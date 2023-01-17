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台南市西藥商業同業公會理事長　藥師謝宏信當選

▲台南市西藥商業同業公會理事長由藥師謝宏信當選。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市西藥商業同業公會理事長由藥師謝宏信當選。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成立於1946年的台南市西藥商業同業公會，係由台南市領有合法證照經營藥業及製藥商業之公司行號所組成，會員包括西藥進口商、代理商、經銷商、製藥公司和早期領有營業執照的藥局、西藥房，15日進行理事長改選，由謝宏信藥師當選第30屆的理事長。

家傳中藥背景出身的謝宏信，在考取藥師執照後，不敢忘本，也希望能把這項華人傳承數千年懸壺濟世的本業守住，同時繼續發揚光大，於是，在他所經營的宏吉藥局就以西藥調劑、中藥調配兩者並存的型態呈現，此外，不論是戒菸衛教師、長照藥師的資格，用藥安全宣導講師、失智症防治宣導講師…，只要是與時俱進的藥師執業各類進修課程資格他都不曾放棄。

謝宏信除了新任為台南市西藥商業同業公會的理事長，在台南市藥師公會的組織中，他亦擔任公關活動委員會主委，最著名的傑作包括重陽敬老資深藥師坐雙層巴士出遊同時宣導防疫、聘請專業的視障按摩師為資深藥師紓壓解鬱，甚至籌辦中華職棒「藥獅日」活動挺在地統一獅球隊。

曾擔任台南市藥師公會中藥發展委員會主委的他，每每政府有舉辦各項大型用藥安全宣導活動，他總是會從家中的藥局搬來各式的中藥材和藥用植物來讓民眾認識，以避免民眾誤用藥材。

多年來，一直在大港國小的校慶活動中宣導用藥安全，成為守護大港國小師生健康的「校藥師」，急公好義、樂於助人是他最好的寫照，也因此，在這次台南市西藥商業同業公會理事長的改選中，獲得多數西藥商、藥劑生、藥師的支持及肯定，榮膺理事長職務，未來他將帶領台南市的西藥商、製藥商來維護供藥品質，守護市民的健康；台南市藥師公會理事長吳振名和藥師市議員陳皇宇也代表藥師界獻上祝福。

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