台南街頭赫見「生命騎士」！阿北吊點滴也要騎　警：依法告發

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PO出一段影片，內容是15日台南市東區小東路、東和路口，出現1名阿伯騎機車上面載著「點滴架」，停等紅燈後一路往前騎，此舉引起網友熱議，網友戲稱「生命騎士」，台南市警一分局指出，該名駕駛人已違反「道路交通安全規則」，將依法舉發。

▲有網友在網路社群PO出一段影片，內容是15日台南市東區小東路、東和路口，出現1名阿伯騎機車上面載著「點滴架」，停等紅燈後一路往前騎。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

據了解，有網友在網路社群「社會事新聞影音」中PO出一段影片，內容指1月15日在台南市東區小東路、東和路口，出現1名阿伯騎機車載著「點滴架」在該路口停等紅燈，當燈時阿伯即騎車一路往前往，因機車上有一高高點滴架，在眾多停等紅燈騎士中，顯得相當突兀，也引起網友熱議，網友紛紛質疑阿伯是不是從醫院偷跑出來？有網友還戲稱這位阿伯是「生命騎士」。

台南市警一分局交通組指出，影片中該名駕駛行為，違反「道路交通安全規則」第88條規定：機車附載人員或物品，高度不得超過駕駛人肩膀。依道路交通管理處罰條例第31條第5項：機車附載人員或物品未依規定，可處駕駛人新台幣300元以上600元以下罰鍰。警方呼籲民眾千萬不要這麼做，以免危及自己與他人交通安全。