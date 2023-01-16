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台南民進黨主席超低投票率　蔡育輝：對賴清德及民進黨不信任投票

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝說，民進黨主席選舉，賴清德在台南他的本命區，只開出超低一成五投票率，就是對賴清德和民進黨的不信任投票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝說，民進黨主席選舉，賴清德在台南他的本命區只開出超低一成五投票率，就是對賴和民進黨的不信任投票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

副總統賴清德如願當選民進黨主席，台南市議會國民黨團訝異表示，賴清德全國走透透衝主席投票率，但每一場座談只聽到死忠支持者羞辱、甚至霸凌民進黨改革派民代「背骨」，賴清德連力挺改革派民代能力都沒有，有甚麼能力改革盤根錯節的黑金、貪污和治安敗壞問題。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝說，民進黨主席選舉，賴清德在台南他的本命區，只開出超低的一成五投票率，就是已經「切心」的深綠台南鄉親，對賴清德和民進黨的不信任投票。

蔡育輝指出，賴清德競選民進黨主席，高喊信賴台灣、「贏回台灣人信任」、「民主、和平、繁榮」，讓人又看到口號治國的民進黨，又是畫老虎又是畫蘭花，但這些口號激不起民進黨支持者的熱情，見到的只是死忠者沒有是非黑白、沒有善惡對錯盲目的護航。

蔡育輝說，台北座談，支持者羞辱高嘉瑜要他下台，賴清德任由死忠者霸凌高嘉瑜的震撼場面，複製到了台南座談會，擠得水洩不通的場合，死忠者也是痛批台南民進黨改革派民代「背骨」，這些所謂的「背骨」民代針貶的都是人民所痛恨的黑金、抄襲、賄選、行政無能，何錯之有？賴清德要領導的民進黨不就是要改革嗎？結果現場連力挺改革派民代都做不到，賴清德有甚麼能力能斬民進黨加他放縱在台南30年，盤根錯節的黑金、貪汙、治安亮紅燈問題？

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝說，民進黨主席選舉，賴清德在台南他的本命區，只開出超低一成五投票率，就是對賴清德和民進黨的不信任投票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝再指出，人民最怕戰爭，更怕台灣成為烏克蘭第二，可是賴清德這位台獨金孫，務實的台獨工作者，之前在台南市議會備詢時居然說他「親中愛台」，被深綠選民質疑他的台獨立場時，賴清德又強調他是務實的台獨工作者，現在為了騙取選票，口號從「抗中保台」換成「和平保台」，還要「民主、和平、繁榮」，也就是說台灣現在一點也不民主，因為民進黨執政箝制憲法保障人民的自由，治安敗壞、詐騙、毒品、黑道橫行，賴清德曾任行政院長、現任副總統，難道不需要負責嗎？

蔡育輝痛批，民進黨台南執政30年，民進黨前中執委郭再欽再賴清德任內搞出爐查弊案，地檢署資料他獲利21.6億元，郭再欽又夥同民進黨執行委員林士傑，紮根太陽光電黑金弊案，賺的錢又介入台南正副議長賄選案，88槍至今未破，民進黨和賴清德自己砸了「清廉勤政愛鄉土」的招牌，綠色執政品質保證自此只是個笑話，信了30年的台南深綠的鄉親再也不信了，選黨主席在台南一成五的投票率，就是「切心」深綠台南鄉親對賴清德及民進黨的不信任投票。

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