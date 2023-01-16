「112年加強重要節日安全維護工作」起跑　台東各級民代慰問警所

▲民代慰問警所同仁。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「112年加強重要節日安全維護工作」自1日起跑，台東縣縣議員張全馨嵐、鹿野鄉鄉長李維順、海端鄉鄉長胡金至、延平鄉鄉長余光雄及武陵村村長胡忠明等各級民代，因體恤員警及協勤民力工作辛勞，特於專案工作開始後，親赴各分駐(派出)所向執行勤務的員警及協勤民力致意，並致贈慰問金及禮品。其中張全議員頂著低溫親往海拔2,312公尺，縣內最高警所─向陽派出所慰問，讓同仁「揪感心ㄟ」！

農曆春節即將到來，關山警察分局為使民眾都能歡喜過新年，特自1月1日22時起至1月30日24日止，共為期30天，執行「112年加強重要節日安全維護工作」，該專案工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大主軸。期間統合協調運用轄內協勤民力(義警、民防、山警)，結合社區守望相助隊及警察志工等民間力量，嚴密勤務部署，以快速、效率回應民眾對治安、交通及服務之需求，進而促進良好警民關係。各級民意代表均表示，非常感謝警察同仁這一年來，對於維護轄內治安、交通等工作上的貢獻，讓治安平穩、交通能夠順暢；有感於春節連假即將到來，警察同仁及協勤民力又犧牲自己假期以及陪伴家人的寶貴時間執勤，藉此機會表達由衷的謝意，相信警民齊心下，能讓民眾平安迎新年。

關山警察分局表示，感謝各級民代對於執勤員警的關懷；另藉此機會提醒民眾，返鄉團聚餐敘，切勿酒後駕車，因為酒後駕車發生的交通事故，常常造成不可逆的憾事，再次誠摯呼籲所有駕駛朋友，「開車不喝酒，酒後不開車」，以免樂極生悲。