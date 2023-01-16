陸委會開放「國人赴陸動態登錄系統」　加強赴陸急難救助服務

▲桃園機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會16日表示，為加強對赴陸國人的急難救助服務，即日起於陸委會官網開設「國人赴陸動態登錄系統」網頁，國人因各種事由赴陸時，都可以在出發前利用該網頁登錄個人資料及聯繫方式，以利國人在陸期間如遇有突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫，提供必要協助及服務。

陸委會指出，為強化國人赴陸安全，過去已委請財團法人海峽交流基金會設置24小時緊急服務專線。

此外，陸委會也自103年12月起於國人抵陸、港、澳時發送緊急服務關懷簡訊，108年10月1日起並已開設「國人赴港澳動態登錄網頁」，請國人赴港澳前先行登錄，以利駐港澳辦事處及時聯繫提供協助；現再開設「國人赴陸動態登錄系統」網頁，透過3大措施提升對赴陸國人的保障。

▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會提到，國人出門在外，人身安全議題向來為政府高度重視，建議民眾在赴陸港澳前，多加利用國人赴陸動態登錄系統、國人赴港澳動態登錄系統，進行登錄，以利政府及時聯繫及提供協助。

陸委會還說，若在中國大陸遇有急難事件，也可直接撥打財團法人海峽交流基金會緊急服務專線（02-25339995）；在香港、澳門遭遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處24小時緊急聯絡電話（852-6143-9012）、澳門辦事處24小時緊急聯絡電話（853-6687-2557），以獲得相關資訊與服務。