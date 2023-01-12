陸委會：希望新的一年陸疫情趨緩　兩岸民眾能夠揮別疫情

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸國台辦發言人馬曉光11日表示，期盼新的一年兩岸關係能夠改善發展，正常交流合作能盡快恢復。對此，陸委會發言人邱垂正12日回應，兩岸和平穩定是兩岸人民共同的期望，希望新的一年，中國大陸的疫情能夠早日趨緩，也祝福兩岸民眾在新的一年能夠揮別疫情，平安如意。

邱垂正在例行記者會上說，農曆新年即將來到，兩岸和平穩定是兩岸人民共同的期望，「我們也呼籲中共當局，應正視與尊重台灣人民堅守中華民國國家主權，珍視民主自由的核心價值。」

邱垂正還說，中共當局要改變對台強制性的負面政策與作為，務實改善兩岸關係，「也希望新的一年，中國大陸的疫情能夠早日趨緩，我們也祝福兩岸的民眾在新的一年能夠揮別疫情，平安如意。」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）



不過，邱垂正也提到，中共國台辦在記者會說明新的一年對台工作，均在重申既定的政策方向，近年來中共加大對台政軍威嚇，升高台海情勢，台灣及國際社會均表達反對與質疑，中共當局唯有正視兩岸現狀，尊重台灣人民，堅守中華民國國家主權、珍視民主自由的核心價值，放棄對台強制性的負面作為與武力恫嚇，方能改善兩岸關係。

邱垂正指出，推動兩岸人民正常交流往來是我政府的既定政策，「我們支持對等尊嚴，合於規範，不設任何政治前提的兩岸交流，政府也持續研議再逐步恢復健康、有序交流的同時加強安全管理。」

邱垂正還說，中共方面提出所謂與台灣各界的統一協商，是為了落實「習五條」的「一國兩制台灣方案」及中共所謂的「民主協商」，這個所謂「討論協商統一過程」是明顯的對台統戰分化，後續將被中方作為台灣方案的操作，從而使我國的主權、民主制度受損。

邱垂正強調，我政府已多次宣示不應參與此類活動，禁止機關、個人或團體、政黨，以任何形式參加消滅中華民國主權的民主協商，與推動一國兩制台灣方案。

邱垂正更說，國人從事兩岸交流活動，應遵守兩岸條例等相關規範，留意中共對台統戰作為，未經授權不得協商公權力事項或與陸方簽署政治協議等違法合作行為，並應共同維護國家安全與台灣最大的利益。