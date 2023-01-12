小三通復航5天共691人次搭乘　陸委會：未發生重大違規事件

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委邱垂正12日表示，金馬小三通7日開航以來，截至11日為止，金門入境的是381人次、出境的是235人次；馬祖入境的是32人次、出境的是43人次，共計691人次，「期間各航班運作順暢，在相關機關駐金馬CIQS的嚴格把關下，並沒有發生重大違規事件。」

邱垂正在例行記者會上提到，有關金馬地區民眾春節交通專案，在政策規劃確定後，是依照雙方既定的聯繫機制，由我方交通部航港局，以及陸方航管部門進行相關的協調。

邱垂正強調，專案執行至今未滿一周，相關機關仍要依整體執行情形，評估下階段做法，「我想，下階段搭乘的人數，應該會比較多。」

▼金門小三通復航。（圖／記者林名揚翻攝）



另外，有關兩岸空中客運航班的恢復，邱垂正提到，陸委會將視整體情勢發展，循序漸進恢復兩岸人民的往來，「目前中國大陸4個空運直航航點，雙方航空公司每周共可飛行200多班，陸方取消對4個航點之航班的管控措施，航空公司可依實際旅運需求申請增加航班。」

至於陸方稱已向台灣方面提出了增加航點的要求，邱垂正說，經向民航局了解，並未接獲相關訊息，「希望陸方相關機關可以強化內部的橫向聯繫，以避免不必要的誤會，共同為兩岸的良性互動而努力。」