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大陸 大陸焦點 特派現場

金馬小三通春節專案首航　邱太三：逐步增加兩岸相關部門的互信

▲陸委會主委邱太三出席「小三通客運復航專案」儀式。（圖／陸委會提供）

▲陸委會主委邱太三出席「小三通客運復航專案」儀式。（圖／陸委會提供）

記者魏有德／綜合報導

金馬小三通「春節交通專案」今（7）日由金門先行，陸委會主委邱太三出席專案首航儀式，他表示，這次的首航，是啟動「小三通」客運復航的起點，也是在疫情可控下，推動兩岸有序交流的起點，「我們希望在金馬民眾春節交通專案推動的過程中，逐步建立台灣人民對恢復兩岸交流的信心，也逐步增加兩岸相關部門的互信。」

▲▼ 廈門五通碼頭、小三通復航 。（圖／台商提供）

▲首發船「金瑞龍」號緩緩靠近廈門五通碼頭 。（圖／台商提供）

邱太三表示，部分民眾對於專案限制搭乘旅客身分、航班數量等，感到失望，希望可以常態化實施，「面對疫情的風險與威脅，金門鄉親的健康和安全，是政府推動政策的最優先考量，未來本會將會同相關機關，依據春節專案運作情況，以及疫情等相關情勢的變化，對『小三通』客運進行滾動檢討，希望大家可以配合政府，做好防疫、防堵非洲豬瘟等工作，為下階段的開放創造條件。」

邱太三指出，希望在金馬民眾春節交通專案推動的過程中，逐步建立台灣人民對恢復兩岸交流的信心，也逐步增加兩岸相關部門的互信，「在疫情可控的前提下，政府會逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，我們也期待兩岸雙方都能展現善意、誠意，為良性互動打造基礎。」

▲▼ 廈門五通碼頭、小三通復航 。（圖／台商提供）

▲廈門五通碼頭上的防疫人員 。（圖／台商提供）

據了解，「金廈小三通專案」上午10時由金門開往廈門，金門縣長陳福海、立委陳玉珍等人象徵性搭乘，過程中只短暫停留廈門五通碼頭不會入境。

截至昨6日登記，「金瑞龍」自廈門返程船班有80名金門籍旅客，待8日大陸全面解封，登記金門至廈門來返的旅客升至100多人。至於馬祖－福州間的客運航班也將於明（8）日恢復通航，初期每周執行2個往返班次。

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