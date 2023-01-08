「馬祖小三通」恢復首航來回共38人　白沙黃岐航線仍無法確定

▲馬祖小三通恢復首航，陸委會、航港局，以及連江縣府官員到場視察。（圖／陸委會提供）



記者蔡紹堅／綜合報導

「金馬地區民眾春節交通專案」馬祖航線於1月8日首航，從「南竿福澳－福州琅岐」的去程加上回程共有38名馬祖鄉親及陸配搭乘。另外，由於中國大陸還沒開放黃岐港，因此「北竿白沙－福州黃岐」航線的航班目前尚未確定。

本次首航由我方吉順十號於上午10時，自馬祖南竿福澳碼頭開往中國大陸福州琅岐，計有24名馬祖鄉親及陸配搭乘，回程於中午12時45分啟航，下午2時抵達福澳碼頭，計14名馬祖民眾及陸配返回，首航過程順利。

首航當天上午，陸委會副主委邱垂正與連江縣縣長王忠銘、航港局副局長劉志鴻等，前往福澳港旅客服務中心視察首航當日售票及通關作業情形，並歡迎馬祖鄉親搭乘本次春節交通專案之首航船班。

陸委會表示，政府了解兩岸「小三通」客運對金馬當地發展具有相當影響，本次春節專案主要目的是為協助金馬鄉親於農曆春節期間返鄉團聚，針對部分旅客反映，希望政府擴大「小三通」客運，協助更多在陸國人返鄉，陸委會將參考本次專案執行的結果，作為後續推動「小三通」客運復航的重要參考。

另外，陸委會也提到，關於「北竿白沙－福州黃岐」航線，因陸方尚未開放黃岐港，本航線船班目前未確定。

陸委會還說，由於白沙黃岐航線航行時間短，約為福澳琅岐線的三分之一，馬祖民眾普遍希望早日開通，但若於專案執行期間仍不能復航，相關航班均將改為福澳琅岐航線。