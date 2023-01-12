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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦批兵役延長是「送青年當炮灰」　陸委會：倒果為因不實說法

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場,義務役,役期。（圖／記者李毓康攝）

▲兵役役期將延長為一年。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人馬曉光11日稱我國延長兵役役期，是推青年上戰場當炮灰。對此，陸委會副主委、發言人邱垂正回應，中共始終不放棄對台用武，持續軍事恫嚇脅迫台灣，才是台海不安的主要根源，「對於國台辦倒果為因的不實說法，我們嚴正反對。」

邱垂正在例行記者會上提到，有關我國兵役制度的調整，總統已親自說明，我們要再次重申，政府致力於維繫台海和平穩定的立場沒有改變，強化全民國防兵力結構調整，是提升嚇阻能力與維護和平的必要作為。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正說，中共始終不放棄對台用武，近期更持續對台軍事恫嚇脅迫台灣接受其錯誤的政治框架，這是台海不安的主要根源，「對於國台辦方面始終倒果為因的不實說法，我們嚴正反對，也呼籲各界要提高警覺。」

邱垂正指出，中共長期以來將台灣青年視為對台統戰的重點對象，「二十大」後更積極強化兩岸的「促統促融」，持續加大對我青年學生的統戰工作，以經濟誘因拉攏台灣青年赴陸就學發展，意圖提升台灣青年對陸的認同感。

邱垂正還說，近期，中國大陸持續於台灣周遭進行軍演，派遣軍機艦擾台，加強對台軍事的威嚇；另外一方面，相關涉台及統戰部門積極拉攏在陸的青年，參加其具有特定政治目的的活動，試圖藉由陸方官員與少數台灣青年對談的畫面，對外營造台灣民眾認同其和平統一的政治氛圍。

邱垂正強調，中共以軟硬兩手策略進行統戰的目的昭然若揭，「我們要在這裡呼籲青年朋友，參加與陸方活動應提高警覺，避免淪為中共對台統戰宣傳的工具。」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光（2023.1.11） 。（圖／記者任以芳攝）

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