買「火山布雷系統」台灣變地雷島？　綠委：非人員殺傷雷

▲火山車載布雷系統（Volcano anti-tank munition-laying systems）。（圖／翻攝自美國陸軍）

記者呂晏慈／台北報導

美國日前宣布售我「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），以便戰時在我灘岸執行區域阻絕，卻引發台灣恐成為地雷島的質疑。對此，民進黨立委趙天麟16日受訪說，該系統是為了讓中方不敢登陸，重裝備也無法暢行無阻；外交及國防委員會召委王定宇也批評，特定媒體配合中方跳腳說法，目的是為幫助中共解放軍，排除台灣擁有阻止他們快速登陸灘頭的戰力。

趙天麟今天上午在民進黨團大會前受訪時，被詢問到地雷被視為不道德的武器，學界憂心台灣變地雷島一事，他說，唯一不道德的是發動侵略的人，中國不放棄武統台灣，且不是所有的地雷都屬於不道德的項目，美國要出售的是可以分三段式自毀、進步的地雷系統。

趙天麟解釋，這指的是，如果在戰爭進行到一個階段後，已經不需要自我防衛時，可以由指揮端直接將地雷予以摧毀，其存在是為了讓中方不敢登陸，即便登陸，中方的重裝備、裝甲車也沒辦法暢行無阻。

王定宇則說，現在反對者提出似是而非的說法，以金門的雷區20幾年掃不完為例，稱會貽害子損，不過，現在的反裝甲雷有自毀裝置，跟二戰的地雷是完全不一樣的東西，目前最擔心台灣擁有這套布雷系統的，大概就是中共解放軍，所以中國對這個軍購案暴跳如雷，因為這可以有效地在他們發動攻擊之前，有效建置反登陸的阻礙。

王定宇質疑，可以理解中國的跳腳，但在台灣有特定媒體也在配合他們的說法，說這會貽害子孫、殺傷人員、清除不易，甚至拿出環保當理由，「根本不是事實，他們這樣反對達成的效果，就是幫助中共解放軍，排除台灣擁有阻止他們快速登陸灘頭的戰力。」