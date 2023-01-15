尼泊爾ATR 72客機墜毀！竟與台灣近年2次「嚴重空難」同機型

▲尼泊爾15日發生空難，載有72人的ATR 72雙引擎客機墜毀，造成許多人死亡。（示意圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

尼泊爾15日發生空難，雪人航空（Yeti Air）一架載有72人的ATR 72雙引擎客機預計飛往當地第二大城市博卡拉（Pokhara），過程中卻意外墜毀，目前已知至少68人死亡。而據了解，這架「ATR 72」客機已非首次發生事故，台灣復興航空2014年、2015年發生空難時，客機機型同樣也是ATR 72。

發生事故的ATR 72-500型雙引擎客機機齡15.5年，是雪人航空的六架營運飛機之一，事故發生以前有民眾拍到，機身疑似在空中詭異側翻，接著發出了一生巨響。

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事故發生以後，曾有外媒報導指出，機上72人全數罹難，但又有最新消息表示，有2名尼泊爾籍的乘客生還，重傷命危搶救當中。目前救援工作仍在進行，詳細事發原因、罹難者人數仍待釐清。

▲復興航空澎湖空難的機型，是ATR 72-500型客機。（圖／ETtoday資料照）



據了解，這已非ATR 72客機首次發生空難事件。台灣2014年7月23日曾發生「復興航空222號班機空難」，當時ATR 72-500型客機從高雄國際機場出發，飛往澎湖馬公機場（澎湖機場），卻因為受到麥德姆颱風影響，在澎湖縣湖西鄉墜毀，導致48人罹難、10人重傷。

▲復興航空2015年發生空難，客機墜毀基隆河面，該架客機機型為ATR 72-600型。（資料照／記者徐文彬攝）



此外，台灣2015年曾發生恐怖的「復興航空235號班機空難」，失事的ATR 72-600型客機2014年首航，2015年2月4日從台北松山機場起飛，經過台北市南港區時失聯，最後擦撞環東大道的護欄，墜毀在位於南港、內湖及新北汐止的交界處、內溝溪抽水站附近的基隆河上，空難發生時，機齡僅約9個月。

除了復興航空2014年、2015年的空難以外，該航空公司過去發生的空難當中，有多次與ATR 72機型有關，引發許多討論。也曾有中國專家出面表示，這架客機設計為「小引擎大拖車」，動力不足。不過當時也有人出面駁斥，若真的有中國專家所說的情況，使用該種客機的公司，早就把製造公司告上法庭，認為「中國專家」的評論沒有根據。