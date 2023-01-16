台灣景點玩不完「為何要出國」？網揭國旅致命關鍵：大輸

▲不少網友認為比起國內旅遊，出國玩CP值較高。（示意圖／記者李宜秦攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨著寒假及農曆春節到來，不少人計畫出國旅遊。一名網友就透露想找朋友出國玩，但對方卻表示「臺灣都玩不完為什麼要出國？」讓原PO愣住不知到要回什麼，於是將其PO上網，引發大批網友回應，不少網友點出在台灣國內旅遊的致命傷：住宿被當盤子。

一名網友在PTT以「朋友說臺灣都玩不完為什麼要出國」為題發文，表示自己找朋友寒假一同到日本玩，結果對方卻表示「臺灣都玩不完為什麼要出國？」，讓原PO當場愣住，不知道要回什麼，於是回家後發文詢問網友。

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貼文一出也引起熱烈討論，不少人指出，國內旅遊的住宿費是硬傷，「台灣那麼盤，環境、服務、收費完全大輸」、「我是玩不起」、「國內住太貴」、「盤子才在台灣玩」、「一天的住宿錢可以在國外住三天」、「飯店好貴」、「全台灣都跑遍了 而且假日人多就塞車啊~不然就是想去的地方很難訂房 要上網搶」、「跨年房間一堆瞬間變一萬的」、「台灣旅館貴，品質又很爛」。

也有人表示，「台灣到哪都是夜市老街或是文創XX」、「台灣是給有錢人玩的」、「出國比較便宜又比較好玩」、「台灣到處都人擠人」、「每次都老街夜市 然後都賣一樣的東西 完全沒特色」、「台灣那麼盤 環境/服務/收費完全大輸」、「同樣的花費，去日本品質屌打台灣」。